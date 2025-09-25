Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ciberseguridad

    Base de datos del Minsa habría sido vulnerada por ‘hackers’

    Henry Cárdenas P.
    Base de datos del Minsa habría sido vulnerada por ‘hackers’
    El Minsa no ha emitido un versión oficial de la situación. Cortesía

    La base de datos del Ministerio de Salud (Minsa) habría sido vulnerada en las últimas por hackers y hasta el momento no hay una información oficial sobre el alcance de la información sustraída.

    +info

    El MEF admite la sustracción de documentos de su departamento de asesoría legal; ya una fiscalía investiga el ciberataque

    Fuentes del Minsa confirmaron la situación y que en el transcurso del día se estaría emitiendo un comunicado sobre el hecho.

    La información del infiltración de la base de datos del Minsa circula en redes sociales desde anoche y uno de los primeros en reportar el hecho fue la cuenta @_venarix_.

    Esta cuenta posteó que la información fue expuesta en un foro de hackers, en donde se habría divulgado información sensitiva de personas, como nombres de usuarios, contraseñas, correos electrónicos y cédulas de identidad personal.

    La fuente del Minsa adelantó que el historial clínico de los pacientes no habría sido vulnerado.

    David Sucre, abogado en derechos de nuevas tecnologías, destacó que según la publicación en redes sociales se habría obtenido información sensitiva, que pudiera dar paso una suplantación de identidad. Además, de exponerse la condición de salud de alguna persona.

    “Creo que dos ataques al Estado, en menos de dos semanas, conlleva la revisión de las medidas de seguridad cibernéticas que tenemos”.

    Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la sustracción de documentos de la Dirección de Asesoría Legal, producto de un ciberataque detectado el 9 de septiembre.

    El hecho es investigado por la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, en atención a una denuncia presentada por el MEF.

    “A todos, o nos han hackeado o estamos por ser hackeados; eso es una norma de ciberseguridad. Ahora, cómo mitigar el problema es lo importante”, afirmó Sucre.

    Alertó que una situación que se puede dar es que al conocerse el nombre de usuario de una cuenta, la cual regularmente la persona no cambia, los hackers pudieran probar en otras plataformas si esas contraseñas entran o son válidas. “Es lo que regularmente pasa con este tipo de bases de datos”.

    “Las medidas de seguridad del Estadio parecieran estar comprometida, es una lástima, pareciera que hay que reforzarlas”, puntualizó Sucre.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más
    • Entre tornillos, cirugías y sueños: la resiliencia de José Caballero para llegar a los Yankees. Leer más