Base de datos del Minsa habría sido vulnerada por ‘hackers’

La base de datos del Ministerio de Salud (Minsa) habría sido vulnerada en las últimas por hackers y hasta el momento no hay una información oficial sobre el alcance de la información sustraída.

Fuentes del Minsa confirmaron la situación y que en el transcurso del día se estaría emitiendo un comunicado sobre el hecho.

La información del infiltración de la base de datos del Minsa circula en redes sociales desde anoche y uno de los primeros en reportar el hecho fue la cuenta @_venarix_.

Esta cuenta posteó que la información fue expuesta en un foro de hackers, en donde se habría divulgado información sensitiva de personas, como nombres de usuarios, contraseñas, correos electrónicos y cédulas de identidad personal.

La fuente del Minsa adelantó que el historial clínico de los pacientes no habría sido vulnerado.

David Sucre, abogado en derechos de nuevas tecnologías, destacó que según la publicación en redes sociales se habría obtenido información sensitiva, que pudiera dar paso una suplantación de identidad. Además, de exponerse la condición de salud de alguna persona.

“Creo que dos ataques al Estado, en menos de dos semanas, conlleva la revisión de las medidas de seguridad cibernéticas que tenemos”.

Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la sustracción de documentos de la Dirección de Asesoría Legal, producto de un ciberataque detectado el 9 de septiembre.

El hecho es investigado por la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, en atención a una denuncia presentada por el MEF.

“A todos, o nos han hackeado o estamos por ser hackeados; eso es una norma de ciberseguridad. Ahora, cómo mitigar el problema es lo importante”, afirmó Sucre.

Alertó que una situación que se puede dar es que al conocerse el nombre de usuario de una cuenta, la cual regularmente la persona no cambia, los hackers pudieran probar en otras plataformas si esas contraseñas entran o son válidas. “Es lo que regularmente pasa con este tipo de bases de datos”.

“Las medidas de seguridad del Estadio parecieran estar comprometida, es una lástima, pareciera que hay que reforzarlas”, puntualizó Sucre.