Basura en San Miguelito: AAUD recoge 500 toneladas diarias y persisten fallas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) recoge más de 500 toneladas de desechos sólidos al día en San Miguelito; sin embargo, persisten puntos críticos de acumulación de basura en varias comunidades.

La recolección de desechos sólidos en el distrito de San Miguelito continúa enfrentando desafíos debido a la persistencia de puntos críticos de acumulación de basura en comunidades como El Poderoso, la T de Torrijos Carter, La Fula, Cerro Batea y la vía principal de Samaria.

Actualmente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) recoge más de 500 toneladas de desechos sólidos al día en el distrito. La entidad asumió el servicio en enero de 2026, cuando el Órgano Ejecutivo le otorgó el control de las rutas de recolección, dejando al Municipio de San Miguelito sin la administración de este servicio.

Más de 500 toneladas al día recoge la AAUD en el distrito de San Miguelito.

Precisamente, esta decisión dio origen a un proceso legal que busca definir quién debe administrar la recolección de basura en el distrito. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De acuerdo con la Alcaldía de San Miguelito, el proceso se encuentra en la etapa de auto de pruebas, en la que el tribunal decide cuáles elementos probatorios serán admitidos. Posteriormente, las partes presentarán sus alegatos antes de que la Corte emita un fallo.

Mientras se desarrolla el proceso judicial, la AAUD continúa prestando el servicio de recolección. No obstante, la institución reconoce que enfrenta dificultades relacionadas con la disposición inadecuada de los residuos por parte de algunos residentes, quienes depositan la basura fuera de las tinaqueras, generando vertederos improvisados.

Enrique Martínez, coordinador de la AAUD en San Miguelito, explicó que la institución inició operaciones el 1 de enero de 2026 como una medida temporal, pero posteriormente recibió la instrucción de mantenerse de forma permanente en el distrito.

El funcionario detalló que la entidad opera con 23 camiones compactadores, siete retroexcavadoras, 13 camiones volquete, cinco vehículos tipo rejilla y un equipo de aproximadamente 60 colaboradores dedicados exclusivamente a la recolección de basura en San Miguelito.

Martínez también informó que la institución ha visto reducida su fuerza laboral. Explicó que anteriormente contaba con unas 120 personas del programa Plan Libertad que apoyaban las labores de limpieza; sin embargo, ese programa fue suspendido.

En cuanto a la frecuencia del servicio, indicó que esta varía según la cantidad de desechos que se generan en cada comunidad. En algunos sectores la recolección se realiza diariamente, mientras que en otros se efectúa dos o tres veces por semana. Los domingos se destinan exclusivamente a la recolección de desechos voluminosos, como neveras, muebles y otros enseres.

Pese a los esfuerzos, la AAUD reconoce que aún existen puntos donde persisten las acumulaciones de basura. Entre ellos figuran El Poderoso, la T de Torrijos Carter y la vía principal de Samaria, donde este jueves se realizaron trabajos de limpieza e intervención de una cuneta. En ese sitio, la acumulación de desechos obstruyó el drenaje pluvial y provocó un socavón en el que, días atrás, cayó un autobús de la ruta de Veranillo.

La institución informó que las labores de rehabilitación del área se realizaron con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que suministró material para estabilizar el terreno.

La AAUD realizó unos trabajos de rehabilitación de en una cuneta, donde la acumulación de desechos obstruyó el paso del agua y provocó un socavón, donde días atrás un bus de la ruta de Veranillo se cayó. Foto/Yaritza Mojica

Martínez agregó que la AAUD trabaja en conjunto con la Alcaldía de San Miguelito y las juntas comunales para reducir estos vertederos improvisados mediante la instalación de cajas metálicas y otras estructuras destinadas al depósito de residuos.

En materia de inversión, indicó que durante los primeros 19 días de operación se destinaron aproximadamente 700 mil dólares para poner en marcha el servicio. Agregó que posteriormente los recursos asignados han aumentado conforme se ha fortalecido la operación, aunque no precisó el monto total invertido.

Respecto al cobro de la tasa de aseo, explicó que esta ya aparece reflejada en la factura del servicio eléctrico y que la recaudación es administrada por la AAUD, aunque no detalló el monto que recibe mensualmente la entidad.