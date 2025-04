Becas 2024 en pausa: Ifarhu espera aprobación de $55 millones para saldar deuda pendiente

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó, a través de un comunicado, que se mantiene a la espera del llamado por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para que esta decida si autoriza el traslado de partida por un monto de $55,573,423.00, o si solicitará a la institución la sustentación previa de dicha solicitud.

Este traslado presupuestario permitiría cubrir las deudas pendientes correspondientes al año 2024 en concepto de Becas, Asistencias Económicas y Auxilios Económicos que se encuentran vigentes. Es decir, aquellos beneficios que ya han recibido algún desembolso, así como los que fueron debidamente tramitados y refrendados por la Contraloría General de la República a inicios del año, tanto para estudiantes en Panamá como en el extranjero.

El Ifarhu aclaró que los beneficios presentados antes del 30 de junio de 2024, que no cuenten con el refrendo de la Contraloría —requisito legal para su validez—, no están incluidos en esta operación financiera, ya que no se consideran vigentes desde el punto de vista jurídico.

Denuncia por irregularidades

La actual administración del Ifarhu (2024–2029) recordó que, en octubre de 2024, presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes por presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios.

Entre los señalamientos se incluye la emisión de certificaciones sin respaldo financiero y sin haber cumplido con los requisitos legales necesarios para establecer compromisos contractuales.

Desde el inicio de su gestión, la administración ha reiterado su compromiso con el uso transparente de los fondos públicos, orientando el financiamiento educativo hacia áreas clave para el desarrollo nacional y sectores con demanda de mano de obra calificada.

Cuestionamientos por becas no entregadas

En relación con el Concurso Nacional de Oratoria, la institución indicó que, desde el 3 de enero de 2025, fecha en que recibió formalmente la información sobre los casos de los ganadores por parte de los organizadores, ha estado brindando seguimiento a los finalistas.

La reacción del Ifarhu surge en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la Asamblea Nacional, donde varios diputados denunciaron el incumplimiento de la entidad con las becas prometidas a más de 40 finalistas desde 2019.

Los diputados exigieron explicaciones, auditorías al uso de fondos y señalaron un manejo desigual de los recursos, otorgados a personas vinculadas políticamente mientras los jóvenes ganadores por mérito siguen sin respuesta.

En ese sentido, la institución indicó que ha ofrecido oportunidades académicas en universidades particulares del país, incluyendo la exoneración de matrícula y colegiatura. También se han sostenido reuniones con los jóvenes para conocer sus inquietudes y presentarles las alternativas disponibles.

Finalmente, la entidad lamentó las afectaciones ocasionadas por los pagos pendientes y reafirmó su disposición de continuar buscando soluciones dentro del marco financiero y legal de la institución.