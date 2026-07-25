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    Salud

    BID aprueba hasta $40 millones para fortalecer el sistema de salud en Panamá

    La iniciativa contempla la construcción de seis centros de salud y mejoras en la gestión de medicamentos para beneficiar a más de 1.58 millones de personas.

    Alis Fernández Aguilar
    BID aprueba hasta $40 millones para fortalecer el sistema de salud en Panamá
    El programa priorizará 24 distritos del país y forma parte de una línea de crédito de hasta US$120 millones. Foto: Archivo

    Más de 500 mil personas de comunidades indígenas y rurales podrían tener acceso a una mejor atención médica como resultado de un financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que se busca modernizar el sistema de salud panameño e impulsar la integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

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    El financiamiento, de hasta $40 millones, busca poner en marcha un programa para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, aumentar la eficiencia del sistema y fortalecer la protección financiera de la población. Entre las principales acciones figura el fortalecimiento de la Estrategia de Extensión de Cobertura, mediante la cual equipos de salud se desplazan hasta comunidades indígenas y rurales para brindar atención.

    También podría leer: Así funciona Mi Farma Digital de la CSS para consultar disponibilidad de medicinas

    La meta es ampliar la cobertura en 24 distritos prioritarios, donde alrededor del 60% de la población pertenece a pueblos indígenas. Además, se prevé que al menos 1.58 millones de personas se beneficien de acciones dirigidas a fortalecer las rutas de atención priorizadas y mejorar la gestión de medicamentos.

    Entre los proyectos contemplados se encuentran la incorporación progresiva de herramientas digitales y la construcción de seis centros de salud resilientes. Además, el programa contempla medidas para fortalecer la protección financiera de la población, aumentar la eficiencia del sistema y ampliar la atención en comunidades indígenas y rurales.

    El préstamo constituye la primera operación individual de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) de hasta $120 millones, diseñada para respaldar reformas estructurales en el sistema de salud panameño durante los próximos 12 años. La operación contará, además, con $10 millones de contrapartida local, por lo que el financiamiento total alcanzará los $50 millones.

    Según el BID, la iniciativa forma parte de los esfuerzos para modernizar e integrar el sistema de salud panameño y está alineada con el Acuerdo Estratégico entre Panamá y el Grupo BID, correspondiente a la Estrategia de País 2025-2029.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia

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