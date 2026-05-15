Bomberos concluyen que incendio bajo el puente de las Américas fue un ‘error humano’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Cuerpo de Bomberos de Panamá concluyó preliminarmente que el incendio y explosión de tres camiones cisterna bajo el puente de las Américas, fue causado por un “error humano” durante operaciones de manejo de combustible.

El incendio registrado bajo el puente de las Américas, donde explotaron tres camiones cisterna y que dejó una persona fallecida, además de provocar el cierre temporal de una de las principales vías de conexión entre la capital y Panamá Oeste, fue catalogado preliminarmente como un hecho accidental originado por un “error humano” durante el manejo de combustible, reveló el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP).

Hernán Córdoba, jefe nacional del Departamento de Investigación de Incendios y Explosiones del BCBP, explicó que las investigaciones determinaron inicialmente que el siniestro se produjo por fallas en las medidas de seguridad durante las operaciones de trasiego de combustible. Según indicó, el incidente no fue provocado ni respondió a causas naturales, sino a una imprudencia humana durante la manipulación de equipos y sustancias inflamables.

“El incidente fue producto de algo accidental, por un error humano”, señaló Córdoba, quien precisó que el informe técnico ya fue elaborado, pero permanece en revisión, a la espera de la firma final de la Dirección General del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia ocurrió el pasado 6 de abril, en el antiguo patio de tanques de combustible de Balboa, en el sector de La Boca, debajo del puente de las Américas, donde un incendio, seguido de la explosión de tres camiones cisterna, provocó una intensa movilización de unidades de emergencia.

La explosión de tres cisternas provocó un incendio debajo del puente de las Américas, en un terreno concesionado a la empresa POTSA.

El hecho dejó una persona fallecida y dos heridos, ambos miembros del Cuerpo de Bomberos que participaban en las labores de extinción. Las llamas y las altas temperaturas obligaron a las autoridades a cerrar temporalmente el puente de las Américas mientras se realizaban inspecciones estructurales para descartar daños en la infraestructura.

El terreno donde ocurrió el siniestro corresponde a una concesión otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a la empresa Panama Oil Terminals, S.A. (Potsa).

Sin embargo, tras el accidente, Potsa señaló como responsable a un “cliente” al que presuntamente había subarrendado un área dentro de su concesión. Se trata de Environmental Solutions Development, Inc., empresa dedicada al manejo de desechos y a servicios de fumigación dentro y fuera de recintos portuarios.

La explosión y el posterior incendio ocasionaron el cierre temporal del puente de las Américas y generaron un fuerte impacto en la movilidad de miles de personas que se desplazan diariamente entre Panamá Oeste y la ciudad capital. Por esta importante vía circulan más de 65 mil vehículos cada día.

Córdoba explicó que en las investigaciones participaron diversas entidades, entre ellas el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Secretaría Nacional de Energía y otras instituciones vinculadas al caso.

Vehículo calcinado tras el incendio ocurrido bajo el Puente de las Américas. LP/Gabriel Rodríguez

El jefe del Departamento de Investigación de Incendios indicó, además, que las muestras de combustible recolectadas descartaron alteraciones en el producto utilizado y concluyeron que el material cumplía con las especificaciones correspondientes. Asimismo, indicó que la causa del incidente estuvo relacionada con un procedimiento inadecuado durante las operaciones.

El Cuerpo de Bomberos señaló que el siguiente paso será remitir el informe final al Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

“En nuestro caso, únicamente nos corresponde determinar el origen y la causa del incendio. Nosotros no establecemos responsabilidades; determinar quién lo hizo y cómo ocurrió corresponde a otras instancias”, explicó Córdoba.

El oficial también reiteró una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de incidentes, entre ellas utilizar vestimenta adecuada para trabajos con combustibles, evitar el uso de teléfonos celulares en áreas de despacho, apagar motores durante las operaciones de carga y cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos.