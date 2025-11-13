Brote de tosferina en Ngäbe Buglé: Minsa alerta a Costa Rica y activa equipo de respuesta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la dirección general de Salud Pública, activó cuatro equipos de respuesta rápida para atender el brote de tosferina detectado por el sistema de vigilancia epidemiológica en la región de Salud de la comarca Ngäbe Buglé, con el objetivo de contenerlo y evitar su propagación a otras comunidades.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que, desde el primer día en que se identificó el brote, se están ejecutando operativos de barrido sanitario en los corregimientos de Soloy y Emplanada de Chorcha, donde el personal médico atiende a los pacientes, identifica casos sospechosos, toma muestras para análisis de laboratorio, aplica vacunas y suministra tratamientos tratamientos quimioprofiláctico a las personas expuestas o relacionadas con los 16 casos confirmados hasta la fecha.

Tras la confirmación del brote, el Minsa notificó a las autoridades de Costa Rica, considerando que actualmente es temporada de zafra, periodo durante el cual muchas familias ngäbes se trasladan al país vecino por motivos laborales.

De acuerdo con el informe del Minsa, hasta el momento se han atendido 729 personas y se han aplicado 3,001 dosis de vacuna contra la tos ferina en las comunidades afectadas.

Gill hizo un llamado a la población del distrito de Besikó para que acuda a los centros y puestos de salud más cercanos y complete su esquema de vacunación, especialmente en niños menores de cinco años.

Un equipo de la Dirección General de Salud Pública, integrado por la propia directora, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, y el jefe de Epidemiología del Minsa, se traslada a la comarca para reforzar las acciones de control junto con las autoridades locales, el Ministerio de Educación (Meduca) y la Gobernación.

Hewitt adelantó que el Minsa lanzará una campaña radial en idioma ngäbe buglé para promover la vacunación en las comunidades más alejadas, garantizando que la información llegue en su lengua materna. Indicó, además, que el porcentaje de cobertura de vacunación en la comarca es del 85%, aunque el objetivo es elevarlo para cortar la transmisión del brote.

El Minsa reafirmó que continuará fortaleciendo las jornadas de vacunación masiva en las áreas cercanas a los casos confirmados, con el fin de interrumpir la transmisión comunitaria, proteger a la población vulnerable y asegurar la aplicación inmediata del biológico en los grupos susceptibles.

El Minsa explicó que la tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa, provocada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite principalmente a través de las gotas de saliva que se liberan al toser, estornudar o hablar.

Esta infección bacteriana afecta las vías respiratorias superiores y causa ataques de tos violentos e incontrolables, a menudo seguidos de un silbido al respirar. Aunque inicia con síntomas similares a los de un resfriado común, puede ser especialmente grave en bebés y niños pequeños, llevando a complicaciones severas o incluso a la muerte.

En Panamá, la vacuna contra la tosferina se administra dentro del esquema de vacunación infantil, como parte de la vacuna hexavalente, con dosis a los 2, 4 y 6 meses. Además, se aplican refuerzos a los 18 meses, 4 y 10 años.

En resumen, con las medidas implementadas por el Minsa, se espera que el brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé sea controlado rápidamente, protegiendo a la población y evitando su propagación a otras regiones. La colaboración de la comunidad, el acceso oportuno a la vacunación y las acciones preventivas son claves para mitigar este brote.

El Minsa continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades locales y la población en general para asegurar la salud pública y prevenir futuros brotes.