Caos en la Ciudad de la Salud obliga a mover fichas: Marcos Young entra a coordinar

El inesperado caos que se registró en la Ciudad de la Salud, cuando todos los pacientes fueron citados para el lunes 24 de noviembre con el fin de obtener una cita médica para el año 2026, fue calificado por las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) como un boicot, ya que desconocían la apertura de la agenda de citas.

El flujo masivo de pacientes generó largas filas, desorden y tensión entre quienes llegaron desde la madrugada con la esperanza de obtener una atención que, en muchos casos, llevaban meses intentando agendar.

La situación obligó al propio director de la CSS, Dino Mon, a trasladarse personalmente al lugar para tomar control de la logística y asegurar que las personas que viajaron desde distintas partes del país pudieran retirarse con su cita.

Según explicó, lo ocurrido este lunes fue, en gran parte, consecuencia de una acumulación de información que circuló desde octubre, cuando comenzó a difundirse “de boca en boca” que las citas de 2026 se abrirían precisamente el 24 de noviembre. Esta comunicación, aseguró, no fue oficial ni formó parte de un proceso coordinado.

La situación provocó cambios dentro de la institución. El principal es que el director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud, Marcos Young, asumirá también la coordinación de la Ciudad de la Salud.

El anuncio fue realizado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien indicó que Young coordinará directamente la Ciudad de la Salud y expresó su confianza en que la experiencia del funcionario garantizará que todos los procesos clínicos funcionen de manera eficiente.

Mulino añadió que, ante lo ocurrido, era necesario cambios para retomar el control operativo del complejo y evitar que un incidente similar vuelva a repetirse.

En la CSS también se iniciaron auditorías internas para determinar qué ocurrió, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, con el objetivo de evitar futuros inconvenientes y fortalecer la gestión de las citas médicas.

Este medio pudo conocer que fue reemplazado el coordinador general de Registros Médicos y que el director médico de la Ciudad de la Salud, Ricardo Sandoval —quien también dirigía el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid— permanecerá únicamente al frente de dicho complejo.

Sandoval asumió la dirección de ambos hospitales con el objetivo de llevar adelante una transición efectiva, agilizar los procesos y reducir los trámites burocráticos que, en ocasiones, demoran la atención de los pacientes, especialmente en situaciones de urgencia. Antes de Sandoval, el cargo era ocupado por Guillermo Bailey.

En ese momento, al asumir el cargo en la Ciudad de la Salud, destacó que, gracias a la unificación de los hospitales, ya no se registran los atascos en el cuarto de urgencias que eran comunes en el pasado, lo que ha mejorado notablemente la atención a los pacientes.

La Ciudad de la Salud es una obra de primer nivel, compuesta por un conjunto de edificios que albergan especialidades de pediatría, cardiología, medicina interna, consulta materno-infantil e instalaciones quirúrgicas, entre otras, y fue inaugurada en enero de 2024.

El caos vivido en la Ciudad de la Salud no solo ha puesto de manifiesto las fallas en la gestión de citas médicas, sino también la necesidad urgente de reestructurar ciertos procesos dentro de la CSS para garantizar un servicio eficiente y sin interrupciones.

Con la llegada de Young a la coordinación de la Ciudad de la Salud, la institución espera retomar el control y evitar que una situación similar se repita en el futuro. Mientras tanto, se mantienen las auditorías internas para esclarecer los hechos y aplicar las medidas correctivas necesarias.