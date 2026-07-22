Carretera Panamericana este alcanza un 45% de avance

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de rehabilitación de la Carretera Panamericana este que tiene un costo de 262 millones de dólares, registra un avance del 45%. Según el MOP la obra beneficiará a más de 145 mil personas y deberá concluir en febrero de 2027.

Un 45% de avance registra el proyecto de Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este, una obra que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) espera llevar al 50% de ejecución al cierre de julio.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó un recorrido técnico por este proyecto, el primero que se desarrolla en el país bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), donde explicó que el objetivo de la visita fue evaluar el avance de las obras, las dificultades encontradas y las soluciones implementadas.

“Vinimos a inspeccionarlo, a ver los avances, las dificultades, las soluciones a esas dificultades y los puntos críticos que se están atendiendo”, expresó.

El proyecto de “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana este”, que es del Ministerio de Obras Públicas (MOP) registra un avance del 45%. Cortesía

Andrade recordó que el proyecto inició a finales de junio de 2025 y aseguró que las condiciones de la carretera han mejorado significativamente. Indicó que prácticamente han desaparecido todos los baches y que ya se observan tramos con la carpeta asfáltica final colocada.

La obra contempla la rehabilitación de 246.2 kilómetros de la Carretera Panamericana, desde Las Garzas, en Panamá Este, hasta Yaviza, en Darién, y beneficiará a más de 145 mil habitantes, al mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo económico de la región.

El proyecto tiene un costo de 262 millones de dólares e incluye, además, el mantenimiento de la vía durante un período de 15 años. La obra es ejecutada por la Concesionaria Ruta del Este (ISA VÍAS) en conjunto con la constructora española OHLA.

Durante el recorrido, la comitiva visitó el Centro de Control de Operaciones (CCO #2), donde conoció los avances del sistema de monitoreo que permitirá supervisar permanentemente la vía, atender incidentes y gestionar el corredor de forma más eficiente.

El ministro también inspeccionó uno de los frentes de recuperación de pavimento y la Planta Trituradora El Llano, desde donde se abastece de materiales a los distintos frentes de trabajo.

El proyecto de rehabilitación de la Carretera Panamericana Este que tiene un costo de 262 millones de dólares, registra un avance del 45%. Cortesía

Con respecto a la generación de empleo, Andrade informó que el proyecto genera 1,891 empleos directos, de los cuales cerca del 90% corresponde a trabajadores de Panamá Este y Darién. Además, estimó que la obra genera alrededor de 3,000 empleos indirectos, para un impacto cercano a 5,000 plazas de trabajo entre directas e indirectas.

El ministro explicó que el proyecto incorpora tecnología de última generación para acelerar la ejecución de los trabajos y mejorar la calidad de la infraestructura.

“Aquí hay tecnología de primer mundo. Se está utilizando lo último en equipos para la construcción de carreteras”, afirmó.

Añadió que la operación del corredor incluirá centros de control y estaciones de pesaje para evitar el deterioro prematuro de la vía por el sobrepeso de los vehículos de carga. Según el jefe del MOP, “el problema de los camiones con sobrepeso se va a acabar cuando entre en operación el sistema de pesaje”.

Aunque reconoció que el proyecto presenta un ligero retraso con respecto al cronograma original, Andrade aseguró que la empresa concesionaria mantiene jornadas de trabajo continuas para recuperar el tiempo perdido.

“A finales de julio esperamos alcanzar un avance cercano al 50%. La empresa está haciendo un gran esfuerzo para ponerse al día, con trabajos diurnos y nocturnos que se desarrollan las 24 horas”, concluyó.