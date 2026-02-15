Panamá, 15 de febrero del 2026

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

    Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular

    Conozca qué ocurre con el Cepadem si el beneficiario fallece y cuáles son los requisitos para que los herederos puedan reclamar el pago.

    Aleida Samaniego C.
    El Cepadem no se pierde si el beneficiario fallece; el pago puede ser reclamado por sus herederos. Archivo

    Cuando un beneficiario de los Certificados de Pago Negociables del Décimo Tercer Mes (Cepadem) fallece sin haber retirado el dinero correspondiente, el beneficio no se pierde. El monto pasa a formar parte de la herencia del titular, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades.

    En estos casos, los familiares deberán iniciar un trámite legal que permita acreditar el derecho hereditario sobre el pago. Sin este paso, no es posible gestionar el retiro de los fondos.

    El Cepadem —distinto al Cepanim— corresponde a un reconocimiento económico del Estado. Por ello, antes de iniciar cualquier gestión, es importante verificar en cuál listado figura el beneficiario.

    ¿Quiénes pueden reclamar?

    Las autoridades establecen que pueden solicitar el cobro:

    • Los herederos legales

    • El cónyuge sobreviviente

    • Hijos u otros familiares que demuestren derecho hereditario

    Documentación requerida

    Aunque cada caso puede presentar particularidades, generalmente se solicita:

    • Certificado de defunción del beneficiario

    • Documentos que acrediten el parentesco

    • Resolución de sucesión o proceso legal que determine los herederos

    • Cédula de identidad personal de quien realiza el trámite

    El proceso se gestiona con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas y, dependiendo del mecanismo habilitado, el retiro puede efectuarse a través del Banco Nacional de Panamá.

    Las autoridades recomiendan a los familiares iniciar el trámite lo antes posible para evitar demoras administrativas o inconvenientes legales. Completar la documentación de forma correcta permitirá agilizar la gestión y garantizar que los herederos puedan acceder al beneficio sin contratiempos.

