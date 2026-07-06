Cepanim: del 7 al 9 de julio el MEF entregará certificados a quienes les reprogramó la cita

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que del 7 al 9 de julio de 2026 entregará los Certificados de Pago Negociable (Cepanim) a los beneficiarios que no pudieron asistir a las citas programadas entre el 15 y el 19 de junio, las cuales fueron reprogramadas por la entidad.

El MEF explicó que la medida busca garantizar que las personas que no lograron retirar el documento en la fecha inicialmente asignada puedan completar el trámite en una nueva jornada de atención.

La reprogramación aplica únicamente para los beneficiarios que tenían una cita agendada entre el 15 y el 19 de junio y no retiraron su certificado.

Buenas noticias! Las citas perdidas para el retiro del CEPANIM, del 15 al 19 de junio, fueron reprogramadas para los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio.



Mantente atento y verifica la plataforma del CEPANIM para verificar en cuál de estos tres días fue reprogramada tu… pic.twitter.com/SLrQ6fdFRH — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 3, 2026

Consulte la nueva fecha asignada

La entidad exhortó a los beneficiarios a verificar la nueva fecha antes de acudir al retiro del documento. Para ello, deberán consultar la plataforma oficial del Cepanim, donde podrán confirmar si su cita fue reprogramada para el:

Martes 7 de julio

Miércoles 8 de julio

Jueves 9 de julio

El MEF recomendó revisar la plataforma con anticipación y presentarse únicamente el día asignado para agilizar el proceso de entrega del certificado y evitar inconvenientes.