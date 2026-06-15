Panamá, 15 de junio del 2026
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    En Megapolis

    CEPANIM: Así inició la entrega masiva en la provincia de Panamá

    Alrededor de 1,920 personas con cita previa recibirán este lunes en Megapolis Outlets sus certificados de interés por mora

    Martha Vanessa Concepción

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició oficialmente este lunes la entrega masiva de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) en el centro comercial Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro),

    +info

    Cepanim: Siga aquí los pasos para verificar si ya puede retirar su certificado Cepanim: MEF comenzará la entrega de certificados; consulte cuándo retirarloConozca las sucursales del Banco Nacional habilitados para negociar su Cepanim

    Muchos beneficiarios madrugaron para acudir a la cita pautada desde las 8:00 de la mañana.

    Carmen Jaén, coordinadora del CEPANIM - CEPADEM, informó que el equipo técnico comenzó a despachar los documentos de forma fluida a las personas previamente citadas.

    CEPANIM: Así inició la entrega masiva en la provincia de Panamá
    Entrega de CEPANIM. Elysée Fernández /LP

    Logística de atención y proyecciones semanales

    Jaén explica que la meta institucional es mantener una atención diaria con un rango de 1,920 beneficiarios atendidos por día. Con esta estructura de atención, las autoridades del MEF estiman recibir alrededor de 10,000 personas durante la primera semana de operaciones en la ciudad capital.

    Fase inicial exclusiva: En este momento, las citas se están otorgando únicamente a los beneficiarios vivos.

    Casos de fallecidos: Una vez concluida esta etapa, el MEF habilitará el cronograma especial para los derecho-habientes de personas fallecidas.

    Interior del país: La entrega para el resto de las provincias y comarcas comenzará formalmente a partir del próximo 22 de junio.

    CEPANIM: Así inició la entrega masiva en la provincia de Panamá
    Entrega de CEPANIM. Elysée Fernández /LP

    Significado de los estados en la plataforma digital

    Para facilitar el rastreo del documento, el MEF utiliza su plataforma en línea cepanim.mef.gob.pa donde las solicitudes pasan por dos etapas de control antes de asignarse la cita presencial:

    • Estado “Pendiente por atender”: Significa que el documento o la información adjuntada por el solicitante en la plataforma aún no ha sido validada por los auditores.

    • Estado “En progreso”: Indica que la información ya fue verificada con éxito y el sistema procedió a enviar el certificado a impresión. Todas las personas llamadas a retirar su documento en Megapolis pertenecen a este estatus y recibieron previamente un aviso en su correo electrónico registrado.

    ¿Cómo verificar el estado de su solicitud?

    Las autoridades recuerdan que solo se atenderá a quienes cuenten con una cita previa asignada para el día y hora correspondiente.

    Los pasos de validación son:

    1. Ingrese a la web oficial cepanim.mef.gob.pa.

    2. Digite su usuario y contraseña.

    3. Diríjase a la sección “Mis Solicitudes” para revisar si ya tiene un día y hora estipulados.

    La institución exhorta a la población que no ha sido citada a no acudir al centro de entrega para evitar aglomeraciones innecesarias.

    Martha Vanessa Concepción

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