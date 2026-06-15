CEPANIM: Así inició la entrega masiva en la provincia de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alrededor de 1,920 personas con cita previa recibirán este lunes en Megapolis Outlets sus certificados de interés por mora

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició oficialmente este lunes la entrega masiva de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) en el centro comercial Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro),

Muchos beneficiarios madrugaron para acudir a la cita pautada desde las 8:00 de la mañana.

Carmen Jaén, coordinadora del CEPANIM - CEPADEM, informó que el equipo técnico comenzó a despachar los documentos de forma fluida a las personas previamente citadas.

Entrega de CEPANIM. Elysée Fernández /LP

Logística de atención y proyecciones semanales

Jaén explica que la meta institucional es mantener una atención diaria con un rango de 1,920 beneficiarios atendidos por día. Con esta estructura de atención, las autoridades del MEF estiman recibir alrededor de 10,000 personas durante la primera semana de operaciones en la ciudad capital.

Fase inicial exclusiva: En este momento, las citas se están otorgando únicamente a los beneficiarios vivos.

Casos de fallecidos: Una vez concluida esta etapa, el MEF habilitará el cronograma especial para los derecho-habientes de personas fallecidas.

Interior del país: La entrega para el resto de las provincias y comarcas comenzará formalmente a partir del próximo 22 de junio.

Entrega de CEPANIM. Elysée Fernández /LP

Significado de los estados en la plataforma digital

Para facilitar el rastreo del documento, el MEF utiliza su plataforma en línea cepanim.mef.gob.pa donde las solicitudes pasan por dos etapas de control antes de asignarse la cita presencial:

Estado “Pendiente por atender”: Significa que el documento o la información adjuntada por el solicitante en la plataforma aún no ha sido validada por los auditores.

Estado “En progreso”: Indica que la información ya fue verificada con éxito y el sistema procedió a enviar el certificado a impresión. Todas las personas llamadas a retirar su documento en Megapolis pertenecen a este estatus y recibieron previamente un aviso en su correo electrónico registrado.

Alrededor de 1,920 personas con cita previa recibirán este lunes en Megapolis Outlets para retirar sus certificados de interés por mora.



Video: Elysée Fernández

Conozca todos los detalles en https://t.co/oQrmsxAliT pic.twitter.com/xR2hsVsLAH — La Prensa Panamá (@prensacom) June 15, 2026

¿Cómo verificar el estado de su solicitud?

Las autoridades recuerdan que solo se atenderá a quienes cuenten con una cita previa asignada para el día y hora correspondiente.

Los pasos de validación son:

Ingrese a la web oficial cepanim.mef.gob.pa. Digite su usuario y contraseña. Diríjase a la sección “Mis Solicitudes” para revisar si ya tiene un día y hora estipulados.

La institución exhorta a la población que no ha sido citada a no acudir al centro de entrega para evitar aglomeraciones innecesarias.