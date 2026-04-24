Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro  

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró el uso del número de referencia que reciben los ciudadanos al registrarse en la plataforma del Centro de Pagos Nacionales para Indemnizaciones y Manejo (Cepanim). Se trata de un identificador que permite dar seguimiento a las solicitudes, pero que no debe memorizarse ni representa un requisito adicional para completar el trámite.

Según explicó la entidad, este código funciona únicamente como un mecanismo de control interno para ubicar cada caso mientras se validan los datos ingresados por los usuarios. “Ese es un número de referencia o solicitud para seguir su caso. No debe preocuparse por memorizarlo. Cuando validemos todos sus datos, le notificaremos”, indicó el MEF.

El ministerio recalcó que, una vez culminado el proceso de verificación, los beneficiarios serán notificados a través de los canales oficiales establecidos.

El MEF también recordó que los trámites relacionados con familiares fallecidos pueden realizarse de manera digital mediante la plataforma Cepanim, disponible las 24 horas del día.

El proceso incluye el registro de datos personales, la carga de información del beneficiario, la selección del punto de retiro y la adjunción de los documentos requeridos, tras lo cual el sistema genera una confirmación automática de la solicitud.

La entidad aseguró que la plataforma permanecerá habilitada de forma continua hasta que todos los beneficiarios o herederos completen su registro.