Cepanim supera los 205 mil beneficiarios registrados en la plataforma del MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El MEF reportó 205,870 solicitudes del Cepanim, alcanzando el 50% del registro total. El 74% corresponde a beneficiarios vivos y el 26% a sobrevivientes de personas fallecidas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, hasta el 3 de mayo, se contabilizaban unas 205,870 solicitudes en la plataforma digital de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), lo que representa un avance del 50% del total de beneficiarios contemplados en el programa.

De acuerdo con las cifras oficiales, del total de registros, 152,380 solicitudes (74%) corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 53,490 solicitudes (26%) han sido presentadas por sobrevivientes de personas fallecidas que mantenían derechos sobre estos certificados.

El programa Cepanim forma parte de los mecanismos implementados para agilizar el reconocimiento y pago de obligaciones pendientes, mediante el uso de una plataforma digital que busca facilitar y ordenar el proceso de registro de los beneficiarios.

Las autoridades del MEF reiteraron el llamado a las personas que aún no han completado su inscripción a ingresar a la plataforma oficial, con el objetivo de continuar avanzando en la validación y procesamiento de los pagos correspondientes.

El proceso de registro continúa activo, mientras el Gobierno avanza en la consolidación del sistema de gestión de estos certificados, que busca reducir trámites presenciales y mejorar la eficiencia en la atención a los beneficiarios.