Cepanim y Cepadem: anteproyecto busca que descuento a jubilados no supere el 10%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un anteproyecto de ley busca que los descuentos aplicados a jubilados, pensionados, sobrevivientes y herederos al negociar anticipadamente sus Cepanim y Cepadem no superen el 10%.

Los jubilados, pensionados, sobrevivientes y herederos podrían dejar de perder hasta un 30% del valor de sus certificados Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) y Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) cuando decidan cambiarlos anticipadamente por dinero en efectivo, si prospera un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional.

La propuesta, impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Javier Sucre, busca establecer un límite máximo de 10% al descuento que pueden aplicar las entidades autorizadas para negociar estos certificados emitidos por el Estado.

Actualmente, quienes necesitan obtener liquidez inmediata han reportado descuentos superiores al 20% e incluso del 30% sobre el valor nominal de los documentos, lo que reduce de manera importante el monto que finalmente reciben.

La discusión tomó fuerza tras el inicio el pasado 15 de junio de la entrega de los Cepanim en la provincia de Panamá, proceso que generó nuevamente reclamos de jubilados y pensionados sobre los costos asociados a la negociación anticipada.

Propuesta busca proteger valor de los certificados

El anteproyecto plantea que la tasa de descuento aplicada en las operaciones de negociación de los Cepanim y Cepadem no pueda superar el 10% de su valor nominal.

Según el documento presentado, la medida tiene como objetivo que los beneficiarios reciban la mayor parte del dinero reconocido por el Estado y reducir lo que califica como una “especulación financiera” alrededor de estos certificados.

La iniciativa también establece que el Banco Nacional de Panamá podrá crear programas de redescuento, financiamiento, compra o mecanismos de liquidez que permitan disminuir el costo financiero que enfrentan los beneficiarios al negociar los documentos.

Además, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a incluir recursos dentro del Presupuesto General del Estado para subsidiar total o parcialmente el costo financiero de estas operaciones, de manera que el descuento efectivo no supere el límite establecido.

La entrega de los Cepanim comenzó el pasado 15 de junio. Foto/Elysée Fernández

Bancos y financieras tendrían nuevas obligaciones

De aprobarse la propuesta, bancos, cooperativas, financieras, casas de valores, comercios y otras entidades autorizadas para negociar Cepanim y Cepadem deberán entregar información detallada antes de cerrar cualquier operación.

El beneficiario deberá conocer por escrito:

El valor nominal del certificado.

El monto que recibirá finalmente.

El porcentaje de descuento aplicado.

La cantidad descontada.

El costo financiero total de la operación.

El proyecto también prohíbe que estas entidades cobren cargos adicionales, de forma directa o indirecta, que eleven el descuento aplicado al beneficiario.

La iniciativa deberá ser analizada por la Asamblea Nacional una vez se instalen las comisiones permanentes correspondientes.

Mientras avanza el debate legislativo, los beneficiarios de estos certificados continúan enfrentando la decisión de esperar el pago correspondiente o aceptar descuentos para obtener efectivo de manera anticipada.