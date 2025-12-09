Ciudad de la Salud: invertirán $8.3 millones en nuevo edificio de urgencias pediátricas

Exclusivo Suscriptores

La Caja de Seguro Social (CSS) aprobó la construcción de un nuevo edificio de urgencias pediátricas en la Ciudad de la Salud, una obra valorada en $8.3 millones.

El proyecto busca atender una necesidad que quedó al descubierto tras la apertura del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad: el recinto no cuenta con una sala de urgencias, pues esta área no fue contemplada en su diseño original.

Ante la ausencia de un cuarto de urgencias, la atención inicial de los pacientes pediátricos se realiza, desde la apertura del complejo, en tiendas de campaña instaladas de forma temporal. Estos módulos sirven únicamente para el registro médico, el triage y la espera, mientras los menores son trasladados al interior del hospital para recibir atención especializada.

El director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, Marcos Young, informó que la obra —que beneficiará a 193,973 pacientes— contará con una planta baja y dos pisos.

El edificio contará con cinco consultorios de urgencias pediátricas, área de recepción, sala de espera, una sala de observación con 14 camas, un área de rehidratación con 21 sillas y un área de inhaloterapia con ocho sillas. Además, incluirá farmacia, sala de docencia, cocina y otros espacios complementarios.

La CSS explicó que, para garantizar la continuidad del servicio mientras se construye el nuevo edificio, se habilitaron espacios adicionales en el Centro de Diagnóstico y Especialidades Laborales y en la red periférica. Aun así, los módulos de campaña siguen siendo necesarios ante la falta de áreas de observación y de espacios adecuados para la recepción y clasificación de pacientes.

La red de atención tiene como fin garantizar que todos los niños continúen recibiendo atención especializada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por ello, la CSS recomienda a los padres de familia acudir, en primera instancia, a los centros periféricos donde se mantiene la atención pediátrica las 24 horas.

Las instalaciones donde se atenderá a los pequeños pacientes son las policlínicas Manuel María Valdés, en Paraíso, San Miguelito; y José Joaquín Vallarino, en Juan Díaz; así como los hospitales Irma de Lourdes Tzanetatos, en la 24 de Diciembre, y San Miguel Arcángel, en San Miguelito.

Adicional en la policlínica Manuel María Ferrer en calle 25, conocida también como El Marañón, tendrá dos consultorios para atender los casos pediátricos.

La entidad señaló que esta medida permanecerá vigente “hasta que finalice la construcción del nuevo cuarto de urgencias”.

El contexto que llevó a esta situación se remonta al cierre del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, ubicado en la vía España, el cual cesó operaciones el 2 de junio de 2025. La CSS confirmó entonces que el edificio presentaba deficiencias estructurales, por lo que sería sometido a una remodelación integral para convertirse en un centro especializado en enfermedades renales, con salas de hemodiálisis y otros servicios.

El traslado del antiguo hospital hacia la Ciudad de la Salud fue presentado como una nueva etapa en la atención pediátrica en la provincia de Panamá. No obstante, la falta de un área de urgencias obligó a la CSS a recurrir a estructuras provisionales mientras avanza la obra que finalmente suplirá este vacío en la infraestructura.

El proyecto de la Ciudad de la Salud comenzó con un presupuesto de $587 millones, y a la fecha la CSS ha invertido $1,100 millones, sin incluir el monto del nuevo Instituto Oncológico Nacional y esta área de urgencias.

Con más de mil cien millones ya invertidos y sin una sala de urgencias pediátricas plenamente operativa, la Ciudad de la Salud sigue enfrentando cuestionamientos sobre su planificación y ejecución. La construcción del nuevo edificio será una prueba de si la institución logra corregir los vacíos que han afectado la atención infantil desde su apertura.