Clases se reanudan en Boquete y Cerro Punta

La Dirección Regional de Educación de Chiriquí informó que, a partir de este martes 7 de octubre de 2025, se reanudarán las clases en los centros educativos del distrito de Boquete y del corregimiento de Cerro Punta, en Tierras Altas, luego de confirmarse que los planteles no sufrieron afectaciones por las lluvias registradas durante el fin de semana.

Sin embargo, en comunidades donde las vías de acceso presenten condiciones adversas —como Palmira, Palmira Abajo, Domingo F. Sarmiento, Volcancito, Alto Quiel y Alto Jaramillo— los directores de los planteles, en coordinación con la comunidad educativa, podrán aplicar sus protocolos de gestión de riesgo para decidir si mantienen la suspensión de clases o las reanudan, siempre priorizando la seguridad de estudiantes y docentes.

Las autoridades educativas recomiendan a la población mantener precaución, evitar transitar por las zonas afectadas y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de los funcionarios locales.

