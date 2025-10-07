Panamá, 07 de octubre del 2025

    CHIRIQUÍ

    Clases se reanudan en Boquete y Cerro Punta

    Getzalette Reyes
    Las clases se reanudan este martes 7 de octubre, excepto en los centros educativos de la provincia donde las vías presentan riesgos. Foto/Flor Bocharel Q.

    La Dirección Regional de Educación de Chiriquí informó que, a partir de este martes 7 de octubre de 2025, se reanudarán las clases en los centros educativos del distrito de Boquete y del corregimiento de Cerro Punta, en Tierras Altas, luego de confirmarse que los planteles no sufrieron afectaciones por las lluvias registradas durante el fin de semana.

    Sinaproc reporta 26 deslizamientos y 28 evacuados en Boquete; 9 personas fueron rescatadas en Bocas del Toro

    Sin embargo, en comunidades donde las vías de acceso presenten condiciones adversas —como Palmira, Palmira Abajo, Domingo F. Sarmiento, Volcancito, Alto Quiel y Alto Jaramillo— los directores de los planteles, en coordinación con la comunidad educativa, podrán aplicar sus protocolos de gestión de riesgo para decidir si mantienen la suspensión de clases o las reanudan, siempre priorizando la seguridad de estudiantes y docentes.

    Las autoridades educativas recomiendan a la población mantener precaución, evitar transitar por las zonas afectadas y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de los funcionarios locales.

    [Lea también: Lluvias en Chiriquí dejan 25 viviendas afectadas y personas en albergues; la hotelería activa protocolos de seguridad]

    Getzalette Reyes

    Portadista

