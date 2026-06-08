Comisión de Educación pide a Lucy Molinar aclarar creación de nuevas universidades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La solicitud surge tras declaraciones de la ministra Lucy Molinar sobre la creación de tres nuevas universidades, mientras documentos oficiales reflejan procesos de acreditación institucional.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional solicitó a la ministra de Educación y presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), Lucy Molinar, aclarar las declaraciones en las que afirmó que el organismo aprobó tres nuevas universidades.

Mediante una carta fechada el 26 de mayo de 2026, el presidente de la comisión legislativa, Jorge Bloise, solicitó a la titular de Educación informar el nombre de las instituciones involucradas, la fecha y el número de la sesión en la que se adoptó la decisión, así como las resoluciones emitidas y el estado actual de cada proceso dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación.

La solicitud surge a raíz de una entrevista concedida por Molinar a TVN Noticias el 19 de mayo, en la que señaló que durante una reciente reunión del Coneaupa se habían aprobado tres nuevas universidades.

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise, citó a la ministra de Educación, Lucy Molinar. Archivo.

La comisión destacó que esta información es de interés público y necesaria para ejercer su función fiscalizadora. Además, recordó que los procesos de autorización y acreditación universitaria en Panamá se desarrollan mediante procedimientos técnicos compuestos por múltiples etapas, regulados por la Ley 52 de 2015 y el Decreto Ejecutivo No. 539 de 2018.

Entre estas etapas figuran la autorización inicial de funcionamiento, la supervisión y fiscalización durante los primeros años de operación, la autoevaluación institucional y la evaluación externa realizada por pares académicos nacionales e internacionales, antes de que el Consejo adopte una decisión final.

En la misiva, los diputados advierten que describir públicamente este procedimiento con expresiones como «¡Pim, pam, fuera!» podría generar interpretaciones inexactas sobre el rigor técnico del sistema de acreditación y afectar la confianza de la ciudadanía y de la comunidad universitaria en el Coneaupa.

Lea la carta completa:

La Comisión de Educación también indicó que, de no haberse aprobado nuevas universidades, sería conveniente que el Ministerio de Educación (Meduca) aclarara públicamente esta situación para evitar confusiones y salvaguardar la integridad institucional del Consejo.

Finalmente, la instancia legislativa reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la calidad de la educación superior y expresó su disposición a ejercer su función fiscalizadora una vez reciba la información oficial solicitada a la ministra Molinar.

Sin embargo, posteriormente, el pasado 3 de junio se publicaron en la Gaceta Oficial las resoluciones mediante las cuales tres universidades particulares recibieron la Certificación de Acreditación Institucional otorgada por el Coneaupa, durante la sesión celebrada el 31 de marzo de 2026.

Las acreditaciones fueron concedidas a la Universidad Hosanna, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Iberoamericana, tras completar los procesos de autoevaluación y evaluación externa exigidos por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

De acuerdo con las resoluciones emitidas por el organismo, adscrito al Meduca, las tres instituciones demostraron cumplir con los estándares, indicadores y criterios de calidad establecidos en el Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional vigente.

Asimismo, en esa misma sesión del 31 de marzo, el Coneaupa negó la creación de la Universidad Vanguardista Publies Educa, al concluir que el proyecto carecía de infraestructura adecuada, condiciones de accesibilidad y medidas básicas de seguridad requeridas para operar como centro de educación superior.

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