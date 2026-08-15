Computadoras, renuncias y docentes separados: los problemas que recibe Ventura Vega en el Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ventura Vega asumió el Ministerio de Educación en medio de investigaciones por la compra de computadoras, renuncias de altos funcionarios y reclamos de los gremios docentes, mientras anuncia como prioridades la infraestructura, la tecnología y el diálogo con los distintos sectores.

Ventura Vega participó este viernes 14 de agosto en su primera actividad pública como titular del Ministerio de Educación (Meduca), durante el Torneo Nacional de Paraatletismo de Primaria y Media, competencia que busca seleccionar a los atletas que representarán a Panamá en los próximos Juegos Codicader, en Guatemala.

Designado por el presidente José Raúl Mulino el pasado 13 de agosto, Vega inició su segundo día al frente del Meduca con reuniones con directores de departamentos, entre ellos la directora de Recursos Humanos, además de participar en la competencia deportiva.

Vega reemplazó a Lucy Molinar, quien presentó su renuncia el 13 de agosto, luego de 25 meses en el cargo. Su salida se produjo en medio de cuestionamientos por la compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes, por un monto de $28.4 millones. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República abrieron investigaciones por separado sobre la licitación y el proceso de compra. En el caso de la Procuraduría, la solicitud de investigación fue presentada por la propia exministra Molinar.

Ahora corresponderá a Vega reorganizar la estructura del Meduca. El organigrama contempla tres viceministerios: Administrativo, Académico y de Infraestructura. Las designaciones están pendientes y corresponden al presidente Mulino. En su primera conferencia de prensa, realizada el 14 de agosto en el Anfiteatro de la Presidencia, Vega informó que la próxima semana se conocerían los nuevos viceministros y los directivos que acompañarán su gestión.

La salida de funcionarios de la anterior administración ya comenzó. El viernes 14 de agosto presentó su renuncia Agnes de Cotes, viceministra Académica de Educación. Esta semana también renunció Roberto Sevillano, quien ocupaba el viceministerio Administrativo, mientras que en febrero dejó el cargo Delia Marcela Herrera, quien se desempeñaba como viceministra de Infraestructura.

El Meduca también cuenta con una Dirección General de Educación y más de 10 direcciones nacionales, entre ellas las de Administración, Finanzas, Nutrición, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica, Proyectos, Mantenimiento y Arquitectura. A nivel técnico funcionan direcciones como Evaluación Educativa, Perfeccionamiento, Currículo y Tecnología, Planificación y Enseñanza de Lengua Extranjera.

La estructura incluye, además, 13 direcciones educativas que abarcan los niveles de inicial, primaria, pre media, media, educación profesional y técnica y educación particular, entre otras. El sistema se extiende a través de 16 regiones educativas en todo el país.

El Meduca es una de las entidades con mayor presupuesto del Estado. Para 2026 tiene asignados $3,639.5 millones. En tanto, el proyecto de presupuesto para 2027 presentado ante la Asamblea Nacional contempla, por ahora, $3,138.7 millones para funcionamiento y $1,993.6 millones para inversiones.

Prioridades de Ventura Vega

Entre las prioridades planteadas por Vega está la atención de las necesidades de infraestructura educativa, especialmente de los proyectos pendientes, con el objetivo de garantizar escuelas seguras, modernas y adecuadas para los estudiantes.

Ministro de Educación, Ventura Vega. LP/Anel Asprilla

También destacó el fortalecimiento de la tecnología educativa, tanto para docentes como para estudiantes. Señaló que la educación pública debe ofrecer condiciones similares a las de la privada y que, ante el avance de herramientas como la inteligencia artificial, es necesario garantizar el acceso a la tecnología.

Para las próximas licitaciones, Vega adelantó que se buscará el apoyo y la experiencia de instituciones como la Universidad Tecnológica de Panamá, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), la Autoridad del Canal de Panamá y el sector empresarial.

Otra de sus prioridades será mantener un diálogo abierto con los distintos sectores de la educación, incluidos docentes, padres de familia, estudiantes, administrativos, empresarios y organizaciones internacionales. Vega también planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva ley de educación y adaptar el sistema a las exigencias actuales.

Gremios esperan acciones concretas

El secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, Luis Sánchez, valoró la disposición al diálogo de Vega, pero pidió acciones para atender la situación de 298 docentes separados de sus cargos, algunos con más de 400 días sin recibir salario. Consideró que, antes de discutir una nueva ley educativa, deben resolverse estos conflictos laborales.

El año pasado los docentes realizaron una protesta de varios días en contra de la Ley 462 que reformó las pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). A raíz de esas protestas más de 290 docentes quedaron separados de sus cargos. Foto: Alexander Arosemena

Sánchez también solicitó una investigación independiente sobre las compras de computadoras del Meduca y propuso priorizar el equipamiento de los laboratorios de informática, con internet y personal especializado, en lugar de concentrar la inversión en computadoras individuales.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, calificó como positivas las primeras declaraciones de Vega, especialmente por su disposición al diálogo. No obstante, advirtió que los gremios esperan que mantenga esa postura y que una nueva Ley Orgánica de Educación sea producto del consenso de todos los sectores.

Ábrego también señaló como problemas urgentes la falta de agua potable y energía eléctrica en las escuelas, además de la carencia de reactivos, equipos y laboratorios para distintas asignaturas y los institutos profesionales y técnicos (IPT). Afirmó que Asoprof dará un tiempo prudente al ministro para conocer su hoja de ruta y reiteró la disposición del gremio a participar en un proceso de diálogo.