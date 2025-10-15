Coneaupa: Caso contra secretaria ejecutiva podría llegar a la Corte Suprema de Justicia

Exclusivo Suscriptores

El proceso de separación de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, será remitido a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta decisión fue adoptada en la última reunión del Coneaupa, celebrada el pasado 9 de octubre, donde se aprobó remitir el escrito de advertencia de ilegalidad suscrito y presentado por Terrientes de Benavides, una vez sea firmado por un abogado idóneo.

En su escrito, la secretaria ejecutiva del Coneaupa argumentó que el proceso disciplinario en su contra se encuentra prescrito, al haberse superado los plazos legales establecidos en la Ley 9 de 1994. De acuerdo con el artículo 145 de dicha norma, la acción disciplinaria debe iniciarse dentro de un periodo de 30 o 60 días, según corresponda.

Sin embargo, los hechos objeto de la investigación ocurrieron en períodos anteriores, por lo que considera que cualquier actuación posterior carece de validez y constituye un acto nulo de pleno derecho.

Esta omisión, advirtió, compromete la legalidad del procedimiento y evidencia un desconocimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función pública.

Terrientes de Benavides también cuestionó la creación de la comisión de investigación, al considerar que su conformación contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución No. 4 de 2020, que establece que el Comité de Ética es el único órgano competente para conocer y resolver los casos disciplinarios y éticos dentro del Coneaupa.

El Ministerio de Educación (Meduca), entidad que preside el organismo de Coneaupa, ordenó el pasado 26 de septiembre la creación de una comisión para investigar una serie de decisiones tomadas en los procesos de acreditación de universidades.

Otro de los temas señalados es que Terrientes de Benavides realizó dos viajes sin contar con la autorización del Meduca.

La Ley 52 de junio de 2015, que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para la Mejora de la Educación Superior Universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos por mayoría absoluta del Coneaupa, previa evaluación de su desempeño.

El consejo no se reunía desde hace más de un año, lo que ha causado un estancamiento en el proceso de acreditación de universidades.

Actualmente, cuatro instituciones esperan la resolución oficial que les permita continuar operando legalmente: la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, la Universidad Hispanoamericana de Panamá, la Universidad Iberoamericana de Panamá y la Universidad Hosanna.

La secretaria ejecutiva de Coneaupa ha preferido no emitir comentarios sobre el proceso mientras se lleva adelante la investigación.

El desarrollo de este proceso y la decisión final de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo serán determinantes para el futuro del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá y para la estabilidad del sistema de educación superior en el país, que actualmente enfrenta un periodo de incertidumbre mientras las universidades afectadas esperan una resolución definitiva.