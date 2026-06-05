Consejo de la Unachi se reúne para escoger al rector interino; el vicerrector Académico presenta su renuncia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se empiezan a ver los primeros movimientos como resultado de la renuncia de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas.

El próximo lunes 8 de junio, el mismo día en que se hace efectiva la renuncia de Bonagas, se reunirá el Consejo General Universitario de la Unachi para designar a un rector interino.

La Ley 4 de 2006, que reorganiza la Unachi, dispone en su artículo 37 que, cuando se produzca la vacante del cargo de rector, este será reemplazado interinamente —siguiendo este orden de prelación— por el vicerrector académico, el vicerrector de Investigación y Posgrado o el vicerrector administrativo.

El vicerrector académico es Jorge Bonilla, pero recientemente se conoció que presentó su renuncia al cargo (no así a la universidad, ya que seguirá como profesor en la Facultad de Derecho). Por tanto, el siguiente en la línea de sucesión es el vicerrector de Investigación y Posgrado, Pedro González.

Bonilla ha sido muy cuestionado luego de que se conociera que, desde su posición como vicerrector, habría influido en el ascenso de su esposa Olivia Candanedo, que es profesora en Unachi. De esta situación es conocedora la ministra de Educación, Lucy Molinar. Hay varias denuncias al respecto en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

No obstante, la Unachi tiene la obligación de convocar a elecciones en un plazo máximo de tres meses para elegir al rector que completará el periodo para el que fue elegida Bonagas.

Nota del Consejo General Universitario del 5 de junio de 2026, en el que convoca a una sesión extraordinaria el próximo 8 de junio. Ese día se hace efectiva la renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas.

El llamado a elecciones ya fue advertido por la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen.

La reunión del Consejo General Universitario -que hasta ahora preside Etelvina de Bonagas- será el próximo lunes, a partir de las 9 am. Anteriormente, este cuerpo colegiado se había negado a aceptar la renuncia que la todavía rectora presentó el 11 de mayo pasado a la ministra Molinar.