Coronavirus: 10 mujeres y 4 hombres contagiados en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que el coronavirus ya suma 14 casos: 10 mujeres y 4 hombres, diagnosticados hasta las 4:00 p.m. de este miércoles 11 de marzo.

Hay 10 pacientes en su residencia; 2 hospitalizados, uno en cuidados intensivos. “Todos estables”, informó Nadja Porcell, directora general de Salud, en una rueda de prensa junto a las autoridades del país.

La capacidad de respuesta del call center ha sido triplicada, por instrucción del presidente Laurentino Cortizo, informó la ministra Rosario Turner. Pide a las personas que no llamen a la línea 169 si no es necesario para que no saturen la línea.

Además, 20 médicos y 20 enfermeras se incorporan al equipo “de observación” de los pacientes que están en casa, esperando a que culmine el periodo de incubación.

Igualmente, todos los ministros han sido instruidos para dar prioridad “a todos los temas relacionados con Codiv-19”, en el aspecto laboral.

La ministra pidió a los estudiantes permanecer en sus casos, y no “en los parques”. Las clases a nivel nacional están suspendidas hasta el 20 de marzo, salvo en Panamá centro y norte y San Miguelito, donde la medida se extiende hasta el 7 de abril.

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, dijo que todo el personal de salud que haya estado expuesto al virus será puesto bajo observación hasta que se descarte si se ha contagiado o no con el Covid-19.

Información en desarrollo...