CSS abre convocatoria para contratar 15 médicos especialistas en varias provincias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) inició un nuevo proceso de reclutamiento para incorporar 15 médicos especialistas a su red de atención, como parte de su estrategia para ampliar y fortalecer los servicios de salud en distintas regiones del país.

La convocatoria está a cargo de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (Densyps) y está dirigida a profesionales dispuestos a laborar a tiempo completo o a medio tiempo en instalaciones ubicadas principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

Entre las especialidades requeridas se encuentran oftalmología, endocrinología, neumología, radiología —incluida la radiología intervencionista—, cardiología, reumatología, urología, cirugía vascular, gastroenterología, medicina crítica, anestesiología, ginecología y obstetricia, pediatría y medicina interna, áreas clave para atender la creciente demanda de servicios especializados en el sistema público de salud.

En octubre y a principio de diciembre de este 2025 la CSS abrió convocatoria para contratar médicos especialistas, pero solo completaron el proceso siete médicos. Ahora nuevamente abre convocatoria para 2026 y contratar 15 médicos especialistas. Cortesía

Los médicos interesados deberán presentar su diploma universitario, la idoneidad otorgada por el Consejo Técnico y su hoja de vida en las oficinas de la Densyps, ubicadas en el cuarto piso del edificio 519 de la CSS, en Clayton. La recepción de documentos se realizará de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Anteriormente la CSS ha realizado dos convocatorias públicas a nivel nacional durante los últimos meses de octubre y principio de diciembre de 2025, sin embargo, solo siete especialistas idóneos presentaron su postulación, una cifra insuficiente para cubrir la demanda existente en el sistema público de salud.

En su momento, la CSS explicó que las convocatorias cumplieron con los procedimientos establecidos y contaron con la debida divulgación; sin embargo, la respuesta fue limitada. “Solo se contó con la postulación de siete especialistas idóneos dentro del territorio nacional”, indica un documento oficial, en el que la institución admite que esta cifra no cubre las necesidades actuales en las distintas regiones.

Lea también: Convocatorias de la CSS para especialistas fracasan y piden apoyo al Colegio Médico

Con esta iniciativa, la CSS busca reducir la brecha en la atención especializada y busca garantizar que los asegurados, especialmente en el interior del país, tengan acceso oportuno a consultas y tratamientos médicos.

La institución reiteró que el fortalecimiento del recurso humano en salud es una de sus prioridades para mejorar la calidad del servicio y responder a las necesidades de la población.