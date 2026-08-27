CSS propone $8,507 millones para 2027: esto es lo que promete a los asegurados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CSS sustentó ante la Asamblea un presupuesto de $8,507 millones para 2027, mientras proyecta aumentar cirugías, medicamentos, estudios médicos y servicios digitales.

Más cirugías, la entrega de 23.6 millones de medicamentos, atención médica a distancia y menos trámites presenciales forman parte de las proyecciones y compromisos que presentó la Caja de Seguro Social (CSS) al sustentar un presupuesto de $8,507 millones para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El monto representa un aumento de $296.3 millones (3.6%) frente a los $8,211.2 millones aprobados para 2026.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, presentó este miércoles 26 de agosto la propuesta, estructurada en tres pilares: calidad humana, sostenibilidad financiera e innovación tecnológica.

Según Mon, la meta es mejorar la oportunidad de la atención y permitir que los asegurados realicen más trámites sin acudir personalmente a una agencia.

Del monto propuesto, $5,923 millones corresponden a funcionamiento, mientras que $2,584 millones corresponden a ahorros que generan intereses, es decir, los intereses que generan los ahorros pensionales.

La mayor parte de los recursos provendría de las contribuciones a la seguridad social —cuotas obrero-patronales y primas de seguro y riesgo profesional—, que la CSS estima en $5,025 millones para 2027, frente a $4,427.1 millones en 2026.

El aumento del presupuesto también está relacionado con el crecimiento del gasto en pensiones y salarios. Mon explicó que ambos rubros presionan las finanzas de la CSS por el aumento en el pago de pensiones y los incrementos salariales, reclasificaciones y otros ajustes establecidos para los trabajadores.

Para financiar el presupuesto, la CSS también prevé una mayor recaudación, relacionada en parte con la aplicación gradual del incremento en la tasa de cotización patronal establecido por la Ley 462 de 2025.

La reforma establece un aumento escalonado de la contribución de los empleadores: la tasa se mantiene en 13.25% hasta el 28 de febrero de 2027; subirá a 14.25% entre el 1 de marzo de 2027 y el 28 de febrero de 2029, y llegará a 15.25% a partir del 1 de marzo de 2029.

Más cirugías y atención hospitalaria

Marcos Young, director ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, presentó las cifras de producción y las proyecciones para 2027.

La institución proyecta realizar 96,401 cirugías el próximo año, frente a las 81,185 realizadas en 2025.

Del total proyectado, 32,096 serían electivas con hospitalización, 32,111 ambulatorias, 31,104 de urgencia y 1,090 se realizarían mediante clínicas y jornadas extramuros.

Los egresos hospitalarios también aumentarían. La CSS pasó de 107,201 en 2024 a 118,730 en 2025 y proyecta alcanzar 133,629 en 2027.

23.6 millones de medicamentos

La CSS proyecta dispensar 23,610,133 medicamentos en 2027.

En 2025 se dispensaron 22,373,111 medicamentos, 4,428,883 más que en 2024, lo que representó un incremento de aproximadamente 24%.

La cantidad de pacientes atendidos en las farmacias también aumentaría: la proyección para 2027 es de 8,392,674 pacientes, frente a los 8,060,139 atendidos en 2025.

Para la partida de productos medicinales y farmacéuticos, la CSS contempla un anteproyecto de $230.3 millones para 2027.

Más de 2 millones de estudios

La CSS también planea aumentar la producción de estudios de imagenología.

En 2025 se realizaron 1,877,682 estudios y para 2026 la institución estima alcanzar 1,956,553. La proyección para 2027 es de 2,086,486 estudios, entre radiografías convencionales, ultrasonidos, tomografías computadas, mamografías, resonancias magnéticas, fluoroscopías y angiografías.

La radiología convencional concentraría la mayor cantidad, con 1,451,545 estudios proyectados para 2027.

Telemedicina es uno de los seis proyectos estratégicos incluidos por Mon en la propuesta.

El director de la CSS planteó que esta herramienta permitirá llevar especialistas a lugares donde no existe esa oferta médica y reducir los desplazamientos de pacientes que necesitan atención especializada.

Otro proyecto es Farma Digital, mediante el cual los asegurados podrán consultar la disponibilidad de medicamentos.

Según la presentación, la plataforma cuenta con un 94% de abastecimiento verificable.

Lea también: Así funciona Mi Farma Digital de la CSS para consultar disponibilidad de medicinas

Dino Mon, director de la CSS. Foto/Elysée Fernández

Más trámites en línea

La CSS también busca reducir las gestiones presenciales.

Entre las herramientas presentadas por Mon están Mi Caja Digital, Mi Receta Digital, Mi Retiro Seguro y Laboratorio Digital.

El director informó que 28 agencias han sido modernizadas y planteó que los trámites puedan realizarse en línea, con menos filas y desplazamientos.

$598 millones para infraestructura

La propuesta contempla $598 millones en obras para el período 2027-2030.

El proyecto Rescate de Unidades incluye hospitales, policlínicas y unidades locales de atención primaria (Ulaps).

Mon sostuvo que el objetivo es recuperar las instalaciones de manera integral y no limitar las intervenciones a cambios de fachada.

El presupuesto presentado por la CSS todavía es un anteproyecto. La propuesta deberá pasar por el proceso de discusión y aprobación de la Asamblea Nacional antes de definir cuánto dinero tendrá finalmente la institución y cuáles de estas metas podrán ejecutarse en 2027.