CSS recibe amlodipina, irbesartán y ácido hialurónico para pacientes crónicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad reconoció que desabastecimientos anteriores se debieron a incumplimientos de proveedores y problemas internos, como robos y desviaciones de insumos.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que llegaron nuevos lotes de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades crónicas, para garantizar un abastecimiento constante en sus instalaciones de salud.

Entre los productos recibidos destacan fármacos de alta demanda, como amlodipina 5 mg, irbesartán 300 mg, hierro en ampollas y ácido hialurónico, utilizados en distintos tratamientos médicos y terapias crónicas.

La institución reconoció que los desabastecimientos puntuales registrados en meses anteriores se debieron a incumplimientos de proveedores. Para contrarrestar esta situación, la CSS activó mecanismos de respuesta inmediata, que incluyen compras de emergencia, nuevas licitaciones y la búsqueda de proveedores alternos.

Sin embargo, la llegada de estos medicamentos ocurre en un contexto de desafíos internos. Hace unas semanas, el director de la CSS, Dino Mon, admitió que la institución enfrenta problemas de abastecimiento este año, atribuibles a irregularidades dentro del propio sistema de distribución.

Para mejorar el control, implementó el Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI). Cortesía

Mon explicó que, al cierre de diciembre, la CSS contaba con un 96% de abastecimiento, gracias a compras superiores a 124 millones de dólares. Aun así, reconoció la existencia de robos internos de medicamentos, que afectan directamente la disponibilidad de fármacos esenciales, como amlodipina e irbesartán, utilizados para tratar la presión arterial.

En algunos casos, según el director, los insumos eran desviados dentro de la red institucional, lo que contribuyó a la escasez y generó retrasos en la atención a los pacientes.

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Para fortalecer el control y la transparencia, la CSS implementó el Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI), una herramienta tecnológica que permite monitorear inventarios en tiempo real, reducir riesgos de pérdida y optimizar la distribución de medicamentos en toda la red de salud pública.

La CSS implementa controles y compras estratégicas mientras distribuye fármacos de alta demanda, como ácido hialurónico, amlodipina e irbesartán, para atender a los pacientes en todo el país. Cortesía

Como parte de su estrategia para garantizar la sostenibilidad del suministro, la CSS adjudicó 282 renglones de medicamentos por aproximadamente 77.9 millones de dólares, así como 47 renglones de medicamentos biológicos por 72.6 millones de dólares. Además, se mantiene en evaluación una nueva licitación para la adquisición de medicamentos antirretrovirales y otros insumos estratégicos.

En paralelo, la entidad avanza en la implementación de compras conjuntas con el Ministerio de Salud (Minsa) para 376 medicamentos, con el objetivo de mejorar la disponibilidad y optimizar los procesos de adquisición.

La CSS aseguró que mantiene un monitoreo permanente del inventario y la distribución de medicamentos, para garantizar así la continuidad de los tratamientos y la atención oportuna a los pacientes en el país.