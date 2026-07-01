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    SALUD

    CSS suspende operaciones en 20 quirófanos del Complejo Hospitalario por mejoras

    Por cerca de cinco días se realizarán trabajos correctivos y de optimización para garantizar la adecuada climatización de los quirófanos, un factor clave para la seguridad de los pacientes y del personal médico.

    Aleida Samaniego C.
    CSS suspende operaciones en 20 quirófanos del Complejo Hospitalario por mejoras
    La CSS realizará mejoras a lo interno del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Foto/Elysée Fernández

    La Caja de Seguro Social (CSS) comenzó desde este 1 julio un proceso de intervención en uno de los puntos más sensibles de la atención quirúrgica del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid: el sistema de aire acondicionado de 20 quirófanos, una infraestructura clave para garantizar condiciones seguras en procedimientos de alta complejidad.

    +info

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    Se trata de trabajos correctivos y de optimización que se desarrollarán durante aproximadamente cinco días, con el objetivo de asegurar los niveles de climatización que requieren los quirófanos modernos, donde la estabilidad del ambiente no es un detalle técnico, sino un factor determinante para la seguridad del paciente y del equipo médico.

    Aunque la intervención implica ajustes en la programación habitual de cirugías, la CSS aseguró que la atención no se detendrá.

    Los procedimientos serán reorganizados y distribuidos entre la Ciudad de la Salud, el Hospital Dra. Susana Jones Cano y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, con el fin de mantener la continuidad del servicio quirúrgico.

    El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que esta acción forma parte de un proceso más amplio de recuperación de infraestructura hospitalaria que, según indicó, no recibió el mantenimiento adecuado durante años.

    En ese contexto, sostuvo que la actual administración ha asumido la atención de estas necesidades como una prioridad impostergable.

    Lea también: CSS cancela licitación de $1.1 millones para renovar fachadas del Complejo Hospitalario

    La institución reiteró que, aunque este tipo de intervenciones puede generar ajustes temporales, se trata de acciones necesarias para fortalecer la capacidad operativa del sistema de salud y garantizar instalaciones más seguras y eficientes.

    En medio de este proceso, la CSS agradeció la comprensión de los pacientes y sus familias, al tiempo que reafirmó que el principio que guía estas acciones es claro: el paciente es primero.

    Las declaraciones del director de la CSS se dieron durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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