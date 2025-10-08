Darío Solís: lidera la Comisión Nacional de Semiconductores de Panamá

El ingeniero Darío Solís ha sido designado como nuevo comisionado nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, un cargo adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El nombramiento fue anunciado por el Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, tras la elección de Solís de una terna propuesta al presidente de la República, José Raúl Mulino, por la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores.

Con una sólida trayectoria académica, científica y empresarial, se espera que Solís aporte una combinación de experiencia técnica y liderazgo estratégico que lo posicionen como una figura clave en el impulso de la nueva agenda nacional de semiconductores.

Su carrera abarca el desarrollo de proyectos en energía, transporte, logística, ingeniería, análisis, diseño y optimización, además de una destacada labor en la captación y formación de talento científico.

En el ámbito académico, fue director general del Centro de Innovación e Investigación Logística de Georgia Tech Panamá y asesor del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en iniciativas estratégicas de investigación e innovación.

También se desempeñó como director de investigación y profesor de ingeniería mecánica y eléctrica en la UTP. En el extranjero, ejerció como científico investigador senior en el Simulador Nacional de Conducción Avanzada de la Universidad de Iowa, donde también lideró la División de Modelado y Simulación.

En el sector privado, Solís fue presidente de Verde Power Corporation, S.A., además de consultor en estrategia de desarrollo de negocios e innovación y director de Austral Ingeniería y Software Inc.

Su formación académica incluye una licenciatura en Ingeniería Electromecánica (becario Fulbright), una maestría en Ingeniería Mecánica y un doctorado en la misma especialidad, siendo el primer doctor egresado del programa de modelado y simulación del National Advanced Driving Simulator de la Universidad de Iowa. Además, cuenta con numerosas publicaciones científicas, reportes técnicos y ponencias en conferencias internacionales.

Como comisionado nacional, Solís tendrá la responsabilidad de representar al país en el sector de semiconductores, atraer inversiones, coordinar esfuerzos interinstitucionales, gestionar proyectos estratégicos y promover la presencia de Panamá en foros internacionales relacionados con la microelectrónica.

En su primera agenda internacional, la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, participa esta semana en SEMICON West, evento que se celebra en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, considerado la principal exposición de microelectrónica de Norteamérica.

La delegación panameña, integrada por representantes de la Comisión Nacional de Semiconductores de Panamá, cuenta con un estand en el evento y participará en presentaciones y reuniones con el objetivo de posicionar al país ante actores clave de Arizona en áreas como comercio, inversión e innovación. Además, buscará reforzar la colaboración académica e institucional, profundizar relaciones estratégicas con líderes del ecosistema global y promocionar la estrategia panameña en semiconductores ante tomadores de decisiones en los sectores industrial y educativo.

La delegación está conformada por Ortega Barría; Astrid Abrego González, viceministra de Comercio Exterior; Ángela Laguna, rectora de la UTP; Carlos Maynor Salinas, asesor de políticas de innovación de la Senacyt; Emanuel Lyons Del Valle, subjefe de la misión diplomática de la Embajada de Panamá en Washington; Víctor Sánchez Urrutia, director ejecutivo del Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores (C-TASC); Elida de Obaldía, profesora de física de la UTP y coordinadora de la subcomisión de talento humano de la Estrategia Nacional de Semiconductores; Luis Melo y Álvaro Lewis, de Atlas Technology Ventures; Remington Taliaferro, de Panamá Pacífico, y Ernesto León, de Cable & Wireless Panamá, entre otros.

La industria de los semiconductores es la columna vertebral de la innovación moderna, y Arizona se posiciona como uno de los líderes en el avance de esta industria en Estados Unidos.