Panamá, 22 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN Y CIENCIA

    De microscopios a inteligencia artificial: UTP abre laboratorios de última generación

    Aleida Samaniego C.
    De microscopios a inteligencia artificial: UTP abre laboratorios de última generación
    El nuevo Laboratorio de Ciberseguridad, ubicado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, la UTP se posiciona a la vanguardia de la formación de profesionales altamente capacitados para enfrentar los desafíos del ciberespacio. Cortesía

    La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) oficializó ayer 21 de octubre la apertura del Laboratorio de Investigaciones en Biociencias, Biotecnología y Ciencias Aplicadas y del Laboratorio de Ciberseguridad, ambos con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y respaldo administrativo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP).

    +info

    Semiconductor nanométrico con sello de Panamá: avance de un ingeniero de la UTPPrimer semiconductor panameño con patente solicitada: chip nanométrico de la UTP

    El Laboratorio de Investigaciones en Biociencias, Biotecnología y Ciencias Aplicadas, ubicado en el campus central de la UTP, está equipado con tecnología de última generación, incluyendo un microscopio electrónico de barrido, espectrofotómetros avanzados y sistemas de PCR digital, entre otros equipos especializados.

    El laboratorio busca consolidarse como un centro de excelencia para el desarrollo de análisis científicos de alto nivel que impulsen proyectos institucionales, incluyendo los del Programa de Doctorado en Biociencias y Biotecnología de Senacyt.

    Por su parte, el nuevo Laboratorio de Ciberseguridad, situado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, permitirá formar profesionales capaces de enfrentar los crecientes desafíos del ciberespacio. Diseñado como un “campo de entrenamiento estratégico”, los estudiantes podrán simular ciberataques, analizar vulnerabilidades, gestionar incidentes en tiempo real, realizar análisis forense digital con herramientas de estándar internacional, practicar virtualización con Proxmox y utilizar inteligencia artificial para la detección de amenazas.

    De microscopios a inteligencia artificial: UTP abre laboratorios de última generación
    Con apoyo de Senacyt, la UTP estrena laboratorios de biotecnología y ciberseguridad. Archivo

    “La oficialización e inauguración simultánea de dos laboratorios de vanguardia no es solo la apertura de nuevas instalaciones; es la materialización de nuestra visión de futuro, un futuro impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación al más alto nivel”, destacó Ángela Laguna, rectora de la UTP.

    Por su parte, Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacyt, enfatizó que “invertir en ciencia no es un gasto: es una decisión estratégica para el desarrollo sostenible del país. Apoyamos con convicción proyectos como estos, que fortalecen la infraestructura científica y forman talento humano capaz de responder a los desafíos globales, desde la salud y la sostenibilidad, hasta la seguridad digital”.

    Con estas inauguraciones, la UTP refuerza su compromiso con la investigación de excelencia y la formación de profesionales altamente capacitados, posicionando al país en la frontera de la ciencia, la biotecnología y la seguridad digital a nivel regional.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Fallece el empresario Juan Francisco Kiener. Leer más
    • Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre: conozca cómo participar. Leer más
    • Panamá sigue viva: lo que necesita para clasificar al Mundial. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Carrera de Medicina en la UP: cómo se seleccionan los 200 estudiantes. Leer más