De microscopios a inteligencia artificial: UTP abre laboratorios de última generación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) oficializó ayer 21 de octubre la apertura del Laboratorio de Investigaciones en Biociencias, Biotecnología y Ciencias Aplicadas y del Laboratorio de Ciberseguridad, ambos con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y respaldo administrativo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP).

El Laboratorio de Investigaciones en Biociencias, Biotecnología y Ciencias Aplicadas, ubicado en el campus central de la UTP, está equipado con tecnología de última generación, incluyendo un microscopio electrónico de barrido, espectrofotómetros avanzados y sistemas de PCR digital, entre otros equipos especializados.

El laboratorio busca consolidarse como un centro de excelencia para el desarrollo de análisis científicos de alto nivel que impulsen proyectos institucionales, incluyendo los del Programa de Doctorado en Biociencias y Biotecnología de Senacyt.

Por su parte, el nuevo Laboratorio de Ciberseguridad, situado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, permitirá formar profesionales capaces de enfrentar los crecientes desafíos del ciberespacio. Diseñado como un “campo de entrenamiento estratégico”, los estudiantes podrán simular ciberataques, analizar vulnerabilidades, gestionar incidentes en tiempo real, realizar análisis forense digital con herramientas de estándar internacional, practicar virtualización con Proxmox y utilizar inteligencia artificial para la detección de amenazas.

“La oficialización e inauguración simultánea de dos laboratorios de vanguardia no es solo la apertura de nuevas instalaciones; es la materialización de nuestra visión de futuro, un futuro impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación al más alto nivel”, destacó Ángela Laguna, rectora de la UTP.

Por su parte, Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacyt, enfatizó que “invertir en ciencia no es un gasto: es una decisión estratégica para el desarrollo sostenible del país. Apoyamos con convicción proyectos como estos, que fortalecen la infraestructura científica y forman talento humano capaz de responder a los desafíos globales, desde la salud y la sostenibilidad, hasta la seguridad digital”.

Con estas inauguraciones, la UTP refuerza su compromiso con la investigación de excelencia y la formación de profesionales altamente capacitados, posicionando al país en la frontera de la ciencia, la biotecnología y la seguridad digital a nivel regional.