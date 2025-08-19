Panamá, 19 de agosto del 2025

    SALUD PÚBLICA

    De reconocida por la OMS a denunciada ante la Antai: el caso de la doctora Reina Roa

    Aleida Samaniego C.
    Reina Roa, directora nacional de Salud del Minsa, trabaja desde hace 20 años en la lucha contra el tabaquismo en Panamá. Sus esfuerzos llevaron al país a registrar en 2020 la tasa más baja de la región en consumo de tabaco. Cortesía

    La doctora Reina Roa, directora nacional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), quien en 2023 fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por sus 20 años de trabajo en la lucha contra el tabaquismo en Panamá, ha sido denunciada por la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (Ardtp) ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), tras emitir planteamientos graves e infundados contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia regulatoria de Estados Unidos.

    Ante esta situación, el Colegio Médico de Panamá aclaró que Roa es una profesional de reconocida trayectoria nacional e internacional, con una formación académica sólida, experiencia investigadora comprobada y un compromiso demostrado con la salud pública, al liderar la Comisión Antitabaco del Minsa, cuyas decisiones —afirman— se basan en evidencias científicas.

    El gremio indicó que el trabajo de Roa ha sido reconocido por la OMS, que la ha distinguido por su liderazgo, experticia y lucha pionera contra el tabaquismo, un logro que coloca a Panamá como referente mundial en políticas de control del tabaco y prevención de enfermedades asociadas.

    En tanto, la Ardtp señaló que, en una nota oficial fechada el 8 de julio de 2025, la directora nacional de Salud sostuvo que “no existe consenso científico independiente, no vinculado a la industria tabacalera, que respalde las autorizaciones de comercialización de productos como cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina por parte de la FDA”, entidad que justifica dichas autorizaciones bajo el argumento de que representan un riesgo menor que el cigarrillo convencional.

    Según la denuncia de la Ardtp, estos señalamientos implican que las decisiones de la FDA se basan en evidencia supuestamente influenciada por intereses comerciales.

    La asociación solicitó que se inicie una investigación formal sobre los planteamientos de Roa, que se determine si incurrió en faltas administrativas o éticas, que se apliquen las sanciones correspondientes conforme al Código de Ética y que el Ministerio de Salud reconsidere su designación en Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (COP11).

    El caso ahora queda en manos de la Antai, que deberá evaluar la denuncia presentada y determinar los pasos a seguir, mientras se mantiene la atención sobre la participación de Panamá en la próxima COP11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

    Este debate se da en un contexto donde, según datos de 2022 del Minsa, aproximadamente 153,444 personas mayores de 15 años consumen productos de tabaco, lo que representa el 5% de la población en ese grupo de edad, y cerca de 1,000 personas fallecen cada año por causas relacionadas con el tabaco, un problema persistente de salud pública."

