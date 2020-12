Decreto que reglamenta la movilización a las áreas con bajos índices de Covid-19 no aplica para Panamá y Panamá Oeste

EN ESTAS REGIONES HAY UNA CUARENTENA TOTAL

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Decreto Ejecutivo No. 1690, reglamentó la movilización a las áreas con bajos índices de contagio de la Covid-19, en las que se incluyen los hisopados aleatorios.

La norma establece que para movilizarse a lugares o áreas con bajo índice de contagios del virus se estará sujeto a la toma y recolección de muestras de hisopados nasal o cualquiera otra que permita obtener un diagnóstico.

No obstante, el director de la región metropolitana de Salud del Minsa, Israel Cedeño, subrayó que el decreto 1690 es una norma que aplica para cuando hay circulación de personas en las áreas de bajo índice de contagios. Por ejemplo, si una persona se traslada de la provincia de Chiriquí a Bocas del Toro, donde no hay cuarentena, podría estar sujeto a un hisopado en un puesto de control.

Para que se cumpla esto, la autoridad sanitaria, es decir el Minsa, podrá establecer puestos o puntos de control en cualquier parte del territorio nacional. Además, las pruebas se podrán realizar en cualquiera de las dependencias de las autoridades sanitarias o mediante operativos de promoción y prevención.

En el caso de Panamá y Panamá Oeste, Cedeño precisó que no aplica este decreto porque hay cuarentena. “El cerco se mantiene para las personas de Panamá y Panamá Oeste. No pueden ir a ninguna área porque estamos declarados como cerco sanitario. No debemos salir y nadie debe entrar”, puntualizó.

Como se recordará, tanto Panamá como Panamá Oeste presentan los mayores índices de contagios. En ambas provincias se concentran más del 50% de los casos activos del país, los cuales actualmente superan los 40 mil casos.

El decreto 1690 además enfatiza que las personas que desean movilizar por una actividad turística a islas, costas o regiones con bajo contagio de la Covid-19 deberán presentar en los puestos de control una prueba de hisopado PCR o antígeno negativo validada por el Instituto Conmemorativo Gorgas, con un máximo de 48 horas previo al ingreso al país.

Esa medida se podrá aplicar sin perjuicio de que los funcionarios sanitarios podrán orden la toma de muestras de forma aleatoria en cualquier punto de acceso a las áreas que se visitarán.