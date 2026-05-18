Defensoría del Pueblo investiga presuntas deficiencias en hospitales de la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio, a través de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos, tras las recientes quejas recibidas de asegurados que asisten al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, de la Caja de Seguro Social (CSS).

La Defensoría realizó un recorrido este fin de semana por el Complejo Hospitalario y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, conocido también como el hospital de la 24 de Diciembre. El motivo fueron las múltiples denuncias de asegurados relacionadas con deficiencias en la atención médica, falta de medicamentos, reactivos e insumos, así como las condiciones del servicio de urgencias, que podrían vulnerar el derecho a la salud.

Durante la visita al Complejo Hospitalario de la CSS, se inspeccionaron áreas clave para la atención de pacientes, como hemodiálisis, quirófanos, planta de alimentos y varias consultas externas, con el objetivo de constatar la situación que enfrentan los usuarios que acuden a esta instalación de salud.

En tanto, en el Hospital de la 24 de Diciembre se realizó una inspección en las áreas de ortopedia, hospitalización y urgencias, con el propósito de verificar la disponibilidad, funcionamiento y operatividad de estos servicios.

Según la entidad, la investigación busca esclarecer los hechos y promover medidas correctivas inmediatas que garanticen el acceso a la salud como un derecho humano fundamental, además de asegurar una atención integral, oportuna y de calidad para los pacientes que acuden a estas instalaciones médicas.

Entre algunas de las quejas de los asegurados figura la falta de pruebas de química sanguínea en el Complejo Hospitalario, las cuales no han podido realizarse en pacientes hospitalizados debido a la ausencia de insumos básicos. Entre los exámenes afectados se encuentran indicadores clave de la función renal, como nitrógeno ureico, creatinina y tasa de filtración glomerular (CKD-EPI 2021).

Lea también: La falta de reactivos afecta pruebas de pacientes en el Complejo Hospitalario

Por otro lado, en el Hospital de la 24 de Diciembre, el diputado Betserai Richards denunció la semana pasada problemas con el sistema de climatización y demoras en las operaciones de ortopedia. Asimismo, cuestionó el tipo de alimentación servida a los pacientes hospitalizados en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid.

Ante estos señalamientos, la CSS emitió comunicados en los que defendió su gestión.

En el caso del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, la entidad indicó que el sistema de climatización requerirá una inversión cercana a los 6 millones de dólares y que actualmente avanzan los procesos administrativos y de contratación pública para solucionar el problema. Además, aseguró que se están corrigiendo deficiencias acumuladas durante años por falta de mantenimiento.

"En el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos estamos enfrentando una situación compleja con el sistema de climatización, debido a equipos de vieja data y repuestos difíciles de conseguir. Aun así, mantenemos ingenieros y personal técnico trabajando 24/7 para restablecer el sistema… pic.twitter.com/QEz9Uu1LA9 — CSSPanama (@CSSPanama) May 12, 2026

Mientras que con las operaciones, Miriam González, subdirectora del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos informó que “se mantiene coordinación con Ciudad de la Salud para garantizar la continuidad de las cirugías, especialmente las ortopédicas que requieren condiciones óptimas de climatización”.

Respecto a la alimentación servida en el Complejo Hospitalario, la CSS aclaró que esta es preparada bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria.

Aclaración sobre la alimentación en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid



• Desde hace dos semanas, el Complejo Hospitalario no está sirviendo pan a sus pacientes, por lo que la publicación realizada por el diputado Betserai Richards el 15 de mayo de 2026 contiene… pic.twitter.com/8RALMEjufG — CSSPanama (@CSSPanama) May 16, 2026

La institución también señaló que “los pacientes no deben ser convertidos en instrumentos de confrontación política ni en recursos para generar alarma, confusión o desconfianza sobre los servicios de salud”.