Dos muertes violentas sacuden a Panamá y exponen grietas en la protección femenina

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En los últimos días, Panamá ha sido estremecida por la muerte de dos mujeres en hechos de violencia que han generado alarma y consternación entre la población.

La primera víctima, Selinda Córdoba Batista, de 21 años, fue asesinada en el parque de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, tras recibir más de 15 puñaladas de su exnovio. La brutal agresión ocurrió frente a varias personas que acababan de salir de la misa en la iglesia Virgen del Carmen, ubicada frente al parque.

Testigos relataron que los gritos de Selinda y de quienes presenciaron la escena se escucharon en todo el área, generando un ambiente de pánico entre los presentes.

Según las autoridades, el agresor contaba con una orden de alejamiento, pero aun así citó a la joven en el parque, donde cometió el ataque mortal. La comunidad local ha expresado indignación y exige justicia, así como medidas más estrictas para proteger a las mujeres frente a agresores conocidos.

El segundo caso ocurrió en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, donde Yamileth Santamaría, de 25 años, fue encontrada gravemente herida con múltiples golpes en la vía pública.

Tras la alerta de los vecinos, unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia médica acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Luis “Chicho” Fábrega. La joven ingresó en estado crítico y permaneció más de cinco días en cuidados intensivos, conectada a equipos de soporte vital, hasta fallecer.

El Ministerio Público informó que ha iniciado investigaciones de oficio para esclarecer las circunstancias de la muerte de esta mujer, mientras las autoridades recopilan testimonios de testigos, familiares y vecinos.

Estos incidentes han causado conmoción y rechazo en el país, reflejados también en las redes sociales, donde la ciudadanía expresa preocupación por la violencia de género y la urgencia de políticas de prevención más efectivas

Especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que estos crímenes reflejan problemas estructurales que requieren atención inmediata, incluyendo el reforzamiento de medidas de protección, cumplimiento estricto de órdenes de alejamiento y apoyo psicológico a víctimas potenciales.

La muerte de Selinda y de Yamileth deja un dolor profundo en sus familias y comunidades, al tiempo que genera un llamado de alerta sobre la violencia contra las mujeres en Panamá.

La perspectiva de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo señaló que estos crímenes no son hechos aislados, sino el resultado de una cadena de fallas que comienza en el hogar, se perpetúa en las escuelas y se manifiesta con crueldad en la vida adulta.

Desde la institución se hizo un llamado urgente a reforzar los mecanismos de prevención y protección con un enfoque interinstitucional y territorial, a garantizar el acceso efectivo a la justicia mediante atención especializada y diligente para las víctimas, y a aplicar políticas públicas sostenibles que incorporen un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Además, la Defensoría del Pueblo exhorta a educar desde el hogar y las escuelas en valores de respeto, igualdad y no violencia, como base fundamental para una transformación cultural profunda que prevenga futuros actos de violencia contra las mujeres.

Las estadísticas del Ministerio Público indican que, desde enero hasta el 30 de septiembre de 2025, se contabilizaban 12 femicidios, 9 tentativas de homicidio y 15 muertes violentas. Para el mismo periodo en 2024, la cifra era de 16 femicidios, 2 tentativas de femicidio y 20 muertes violentas.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhorta a educar desde el hogar y las escuelas en valores de respeto, igualdad y no violencia, como base fundamental para una transformación cultural profunda que prevenga futuros actos de violencia contra las mujeres.

Con el compromiso de fomentar el respeto, la igualdad y la no violencia en las relaciones interpersonales, la Defensoría del Pueblo, a través de la dirección de Derechos de la Mujer, capacita a más de 300 estudiantes de escuelas públicas y particulares en los temas Noviazgo Saludable y Noviazgo Violento.

Estas jornadas forman parte de la estrategia nacional de prevención de la violencia contra la mujer, impulsada por el Observatorio Panameño de Lucha Contra la Violencia de Género, adscrito a la Defensoría, con el propósito de sensibilizar a las juventudes sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la equidad desde edades tempranas.

Casos que estremecen y alertan

Otro caso estremecedor que generó gran conmoción fue el de Rosa Rodríguez, una joven de 25 años que enfrentaba problemas de salud mental y fue víctima de un acto brutal en Ojo de Agua, distrito de San Miguelito: fue rociada con gasolina y quemada viva en junio de 2024. El informe de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público reveló que las quemaduras afectaron al 80% de su cuerpo y dañaron gravemente sus órganos internos.

La psicóloga Virginia Torres-Lista, directora de Investigación de la Universidad Santa María La Antigua e investigadora del Centro de Investigación Científica de Ciencias Sociales (Cenics), advierte sobre una preocupante tendencia: la sociedad parece estar normalizando la violencia, y la percepción de impunidad crece, especialmente en un contexto donde los casos de femicidio han aumentado de manera alarmante en la última década.

La muerte de Selinda, de la joven Yamileth y Rosa evidencia que la violencia contra las mujeres en Panamá sigue siendo un problema grave y estructural. Las autoridades aseguran que continuarán investigando y tomando medidas preventivas, mientras la sociedad exige justicia y acciones concretas para garantizar la seguridad de todas las mujeres en el país.

La combinación de educación en valores desde el hogar y las escuelas, políticas públicas con perspectiva de género, protección efectiva, y sanciones ejemplares es clave para romper la cadena de violencia que afecta a mujeres y comunidades enteras.