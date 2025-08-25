Educadores no se rinden: continúa la lucha por los salarios retenidos durante el paro

Exclusivo Suscriptores

La Asociación de Maestros Gremialistas de la República de Panamá (Asomogrerp) informó que volverá a presentar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de amparo contra la retención de salarios aplicada a los docentes que participaron en la huelga contra la Ley 462, que modificó el sistema de pensiones.

La decisión se toma luego de que la CSJ, de manera unánime, no admitiera el amparo presentado por Asomogrerp. La resolución, bajo la ponencia de la magistrada Ariadne García, fue publicada en el edicto No.1045 de la Secretaría de la Corte.

El fallo se fundamenta en el artículo 2615 del Código Judicial, que establece que las demandas de amparo solo serán aceptadas cuando se hayan agotado previamente los medios y trámites para impugnar la resolución correspondiente. Esta explicación aclara los motivos legales del rechazo.

Llamado a la comunidad educativa

Alberto Díaz, presidente de Asomogrerp, envió un mensaje de aliento a los docentes: “Nosotros vamos a buscar la resolución para volver a presentar el recurso, porque estamos convencidos de que a los educadores de este país nos secuestraron los salarios”, aseguró.

Díaz destacó que esta decisión no detendrá la lucha de los educadores y recordó que aún existen seis amparos pendientes en la CSJ, presentados por la Asociación de Profesores de la República de Panamá y la Asociación de Educadores Veragüenses.

Un grupo de docentes se ausentó de las aulas durante más de dos meses. En respuesta, el Ejecutivo adoptó la medida de retener los pagos a los maestros que participaron en la huelga.

“Este proceso no se trata de un revés, sino de continuar buscando justicia para los docentes afectados”, enfatizó Díaz, quien subrayó que la acción legal se mantendrá hasta que se logre una resolución favorable.

El caso mantiene a la comunidad educativa en espera de un pronunciamiento definitivo por parte de la CSJ. Las asociaciones docentes consideran que la retención de salarios afecta directamente la estabilidad económica de los educadores y refleja un conflicto abierto entre el Ministerio de Educación (Meduca) y los gremios sindicales.

Reunión con la Asamblea Nacional

Diversos gremios educativos se reunieron con la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, donde presentaron una radiografía de la situación actual del sistema educativo, incluidas las comarcas.

Durante la reunión, los docentes señalaron problemas como los 293 educadores separados de sus cargos, las malas condiciones de infraestructura en las escuelas, el uso de aulas rancho, la falta de comunicación con la ministra y el bajo rendimiento en la ejecución del presupuesto de la entidad.

Asimismo, se discutieron temas como la transformación curricular, las áreas de difícil acceso, los concursos internos del Meduca y la participación del sector docente en el análisis de proyectos de ley relacionados con la educación.

Para el docente de la comarca Guna Yala, Iguabiliguiña Hedman, la reunión fue positiva y se esperan respuestas y nuevos encuentros que permitan construir alternativas para un sistema educativo que responda a las expectativas de estudiantes, padres de familia y maestros.

Hedman agregó que es necesario establecer un canal directo con la ministra para buscar medidas que favorezcan a los docentes y eviten perjuicios.

En tanto, el docente Edy Pinto, secretario de la Asociación de Educadores de San Miguelito, indicó que la calidad educativa requiere una transformación urgente y que es indispensable convocar a todos los sectores para hacerla realidad.

Finalmente, el presidente de la comisión legislativa, Jorge Bloise, aseguró que esta será una instancia de “puertas abiertas”, en la que se establecerán los canales necesarios para compartir la agenda de proyectos a discutir y garantizar el acceso a las reuniones.