El calor no da tregua, el Imhpa mantiene vigilancia por temperaturas que podrían alcanzar los 35° C

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Imhpa emitió un aviso de vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica elevada para gran parte del territorio nacional.

El calor seguirá marcando el ritmo de los próximos días en Panamá y no dará tregua. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que varias provincias estarán bajo vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica elevada.

De acuerdo con la entidad, se prevén temperaturas máximas de hasta 35 °C, mientras que la sensación térmica podría ser aún mayor debido a la humedad. El Imhpa explicó que estas condiciones estarán favorecidas por la escasa cobertura nubosa, la intensa radiación solar, la baja probabilidad de lluvias y vientos de baja intensidad, factores que permiten un mayor calentamiento de la superficie y elevan tanto la temperatura del aire como la sensación de calor.

El instituto indicó que el aviso se mantendrá vigente hasta el 19 de julio. Durante este periodo, las temperaturas más elevadas se prevén en casi todo el país, con excepción de las provincias de Colón, Bocas del Toro y la comarca Guna Yala.

Aunque los termómetros registren una determinada temperatura, la sensación térmica puede ser mayor. Esto ocurre porque la humedad dificulta la evaporación del sudor, reduciendo la capacidad del cuerpo para enfriarse y hace que el calor se perciba con mayor intensidad.

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La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar deshidratación, agotamiento por calor y, en casos más graves, un golpe de calor.

El riesgo aumenta en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

Entre los síntomas de alerta se encuentran mareos, dolor de cabeza intenso, sed excesiva, debilidad, náuseas, piel caliente o enrojecida, confusión y pérdida del conocimiento. Ante estas señales, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

Frente a este panorama, el Imhpa recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar protector solar, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades también instaron a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y avisos meteorológicos emitidos por el Imhpa, ya que las condiciones atmosféricas pueden variar. Recomendaron seguir las medidas preventivas mientras permanezca vigente el aviso por altas temperaturas.