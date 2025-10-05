Panamá, 05 de octubre del 2025

    Caja de Seguro Social

    El Complejo Hospitalario se queda sin tomógrafo y equipo de resonancia

    Aleida Samaniego C.
    En el Complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid, se requieren una serie de mejoras. Elysée Fernández

    El servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social (CSS), atraviesa una situación crítica debido a la falta de insumos médicos y a la migración de especialidades de apoyo fundamentales, como cardiología y cirugía cardiovascular, hacia la Ciudad de la Salud.

    La ausencia de tomógrafos y equipos de resonancia magnética, indispensables para atender la alta demanda de pacientes en un hospital de tercer nivel, agrava la crisis.

    Así lo manifestó un grupo de médicos del servicio de Urgencias, quienes, en una carta enviada el pasado 2 de octubre a Hilda Sánchez, jefa del servicio, expresan su preocupación por la falta de recursos. Señalan que continúan recibiendo pacientes trasladados desde otras unidades y en ambulancias, con diagnósticos graves como politraumatismos, traumas craneales, traumas faciales, enfermedades cerebrovasculares, dolores abdominales y torácicos.

    Médicos del Complejo Hospitalario alertan sobre la falta de tomógrafos y resonancias. La carta fue enviada el 2 de octubre a la jefa de Urgencias, Hilda Sánchez.

    En la mayoría de los casos, explican, es urgente realizar estudios de imagen para descartar patologías que ponen en riesgo la vida del paciente, pero no cuentan con el equipo necesario.

    Según el personal médico, los tomógrafos del hospital permanecen dañados desde hace más de una semana, generando retrasos en los diagnósticos, complicaciones y traslados innecesarios hacia otras instalaciones de salud. Esta situación, advierten, incrementa la posibilidad de complicaciones graves e incluso de muertes evitables, además de exponer al hospital a eventuales consecuencias legales. “El plan de contingencia con tomografías simples o contrastadas no garantiza un tiempo de respuesta óptimo, lo que incrementa las complicaciones y las fatalidades”, señalaron en el documento.

    Ante este panorama, los médicos consideran urgente hacer pública la carencia de equipos y establecer una indicación operativa clara, ya que los traslados en ambulancia también conllevan riesgos adicionales, como accidentes o complicaciones durante el transporte del paciente.

    Otras denuncias

    La crisis no se limita al servicio de Urgencias. Solo hace dos semanas, médicos de los servicios de Neurocirugía y Gastroenterología de la CSS denunciaron, mediante comunicados y cartas, la falta de camas, insumos y un ambiente laboral hostil tanto en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid como en la Ciudad de la Salud.

    Un grupo de alrededor de 15 neurocirujanos alertó sobre la crítica situación de esta especialidad, marcada por la escasez de camas de cuidados intensivos, quirófanos habilitados, personal técnico y suministros médicos. Según los especialistas, la alta demanda de pacientes ha generado un verdadero “embudo” en el sistema sanitario. Los médicos subrayan que la creciente lista de espera no puede atribuirse a una supuesta falta de productividad del personal, sino a carencias estructurales. “Para responder adecuadamente, se requieren infraestructura, herramientas y facilidades para procedimientos de alta complejidad”, señalaron.

    En paralelo, el servicio de Gastroenterología de la CSS, en una carta fechada el 19 de septiembre y dirigida al director de la entidad, Dino Mon, advirtió sobre problemas recientes que afectan su capacidad para brindar atención de calidad, segura y oportuna a los pacientes.

    Sin embargo, el director médico de ambas entidades, Ricardo Sandoval, aseguró en entrevista con La Prensa que gran parte del problema radica en la resistencia de algunos especialistas a trasladarse a la Ciudad de la Salud y a cumplir con las normas establecidas de horarios y procedimientos.

    “El hospital debe cumplir con la normativa establecida. Por ejemplo, si mi responsabilidad es atender a 10 pacientes al día, como administrador debo asegurarme de que se cumpla este objetivo. Si no se lleva a cabo el trabajo de manera adecuada, es mi deber emitir un llamado de atención”, dijo.

    Esta situación evidencia la tensión entre la falta de recursos críticos y la necesidad de garantizar la productividad del personal médico.

    Mientras tanto, los pacientes siguen siendo los más afectados, enfrentando retrasos, traslados peligrosos y la posibilidad de complicaciones graves o incluso evitables.

    La crisis en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid refleja la urgencia de medidas estructurales, inversión en infraestructura y equipos, y una coordinación más efectiva entre los servicios de salud y las autoridades de la CSS. La institución ya ha anunciado planes para realizar mejoras en las instalaciones y reforzar la atención de los pacientes, con el objetivo de atender de manera más segura y oportuna la alta demanda de servicios.

