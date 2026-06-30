El físico José Emilio Moreno propone modernizar la UP con IA y tecnología

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

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José Emilio Moreno, actual vicerrector académico de la UP, impulsa un plan de modernización con tecnología e inteligencia artificial rumbo a la elección de rectoría

El físico José Emilio Moreno impulsa un plan para modernizar la Universidad de Panamá (UP) con tecnología, innovación e inteligencia artificial, en el marco de la contienda electoral rumbo al proceso de mañana 1 de julio, en el que se definirá la rectoría para el periodo 2026-2031.

Moreno, actual vicerrector académico de la UP, es una de las figuras del escenario electoral universitario, con una propuesta enfocada en la transformación institucional y el fortalecimiento académico de la principal casa de estudios superiores del país.

Con más de 34 años de trayectoria dentro de la institución, el doctor en Física ha desempeñado funciones como docente, investigador y gestor universitario, experiencia que respalda su visión de cambio para la institución.

Su plan de trabajo está centrado en la modernización de los procesos universitarios mediante el uso de tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial y la ciencia de datos, con el objetivo de optimizar la gestión administrativa y académica.

“Debemos utilizar la tecnología para que los procesos de acreditación y gestión no dependan de la búsqueda de documentos físicos, sino de sistemas eficientes basados en datos”, plantea Moreno dentro de su propuesta.

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Uno de los ejes principales de su visión es la transformación tecnológica de la universidad, que incluye la actualización de laboratorios con equipos de alta tecnología, simuladores y software especializado. Para ello, propone fortalecer alianzas con el sector privado y organismos internacionales que permitan ampliar la capacidad de inversión en infraestructura científica.

En el ámbito académico, sostiene que los centros regionales de la universidad desarrollen carreras adaptadas a las necesidades de sus respectivas regiones, como Darién, Chiriquí y Bocas del Toro, con el objetivo de mejorar la pertinencia educativa y la vinculación con el desarrollo local.

Asimismo, propone una reorganización del servicio social universitario mediante proyectos interdisciplinarios en los que estudiantes de distintas facultades trabajen de forma conjunta en comunidades vulnerables, con el fin de generar soluciones integrales a problemas sociales.

Otro de los aspectos destacados de su planteamiento es el fortalecimiento del vínculo con los egresados, incorporando mecanismos que permitan aprovechar su experiencia profesional en beneficio de la institución.

En materia de gestión, Moreno sugiere implementar sistemas de evaluación y seguimiento de resultados que permitan medir el cumplimiento de metas institucionales y mejorar la toma de decisiones basadas en evidencia.

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Además, el candidato ha resaltado su independencia política como un elemento clave de su perfil, al señalar que no pertenece a ningún partido político, lo que le permite dialogar con distintas autoridades sin condicionamientos.

En cuanto al componente humano, su propuesta incluye el fortalecimiento de la estabilidad laboral del personal docente y administrativo, así como la ampliación de programas de bienestar estudiantil para reducir la deserción.

La elección para la rectoría de la universidad se perfila como un proceso clave para definir el rumbo de la institución en los próximos cinco años, en un contexto de debates sobre modernización, calidad académica y transformación digital.