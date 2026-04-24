Empresa proveedora de Lotto y Pega 3 desconecta el sistema y deja a cientos sin poder cobrar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Lotería Nacional informa que trabaja con la información disponible para cumplir con el desembolso a compradores y billeteros.

La empresa encargada de la comercialización de los juegos electrónicos de azar Lotto y Pega 3, desconectó el sistema de manera unilateral, causando atrasos en el sistema de pagos, informó este viernes la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) en un comunicado oficial.

Esta acción fue tomada luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispusiera el cese de la comercialización de esos juegos electrónicos.

De acuerdo a la LNB, la desactivación abrupta ha generado importantes demoras en el pago de los boletos premiados e inquietud entre los billeteros y compradores favorecidos.

El comunicado reiteró que, aunque la LNB trabaja con la información disponible, la situación ha generado retrasos en el cumplimiento de los pagos y los saldos de las recargas de los billeteros.

Lotto de Panamá. LP Elysée Fernández

La institución destaca que es consciente de la importancia de estos fondos y asegura que continuará informando a la ciudadanía a través de sus canales oficiales de comunicación.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la norma contractual que regulaba estos juegos, debido a que la extensión del contrato para su operación se realizó sin un nuevo proceso de licitación, por lo que la LNB suspendió la comercialización desde este 21 de abril.

Luego de que la comercialización de Lotto y Pega 3 fuera suspendida, la LNB asegura que se esforzará en cumplir con los pago de los premios de estos productos en el menor tiempo posible, dado que el sistema ahora fue desconectado de forma abrupta por la empresa proveedora.