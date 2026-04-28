Entre risas y una ovación de pie, Ernesto ‘Neco’ Endara recibe la condecoración Rogelio Sinán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Cultura otorgó la Condecoración Rogelio Sinán al escritor panameño Ernesto Neco Endara Estrada.

El escritor, que ha publicado más de una veintena de obras en distintos géneros literarios y ha recibido en 17 ocasiones el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, también fue navegante y bombero.

El condecorado recibió una medalla, un pergamino y un premio en efectivo de $10 mil. Foto: Gabriel Rodríguez /LP

La condecoración llega al maestro de las letras panameñas a sus 94 años y fue entregado por la ministra de Cultura, Maruja Herrera, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y la viceministra de Educación, Agnes de Cotes.

El evento fue realizado en la Ciudad de las Artes y contó con la participación de artistas como el cantante panameño Alejandro Lagrota, músicos de la agrupación Consort Lilium y la dramatización de la obra Cuartos.

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En conversación con La Prensa, el escritor aconsejó a los jóvenes panameños “que hagan todo lo que quieran”. Aseguró que “la escritura es el futuro de Panamá y el mundo”, que cuando la humanidad “tenga algo en la cabeza, porque ha leído, se acabarán las guerras”.

La Condecoración Rogelio Sinán fue creada en 2001 por la entonces presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) como resultado de las constantes insistencias de los escritores panameños, según relató el maestro Endara.

Entre risas, multiples aplausos y una ovación de pie, el también ganador de 17 premios Ricardo Miró, ofreció un discurso donde simuló una conversación con el poeta Rogelio Sinán. Foto: Gabriel Rodríguez / LP

El condecorado recibió una medalla, un pergamino y un premio en efectivo de $10 mil, tras lo cual ofreció un discurso a los presentes durante el cual simuló tener una conversación con el poeta Sinán (no sin añadir que el discurso original se le olvidó en Chitré), palabras que produjeron varias carcajadas entre el público y que fueron recibidas con una merecida ovación de pie.