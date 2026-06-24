Estos cuatro países concentran el 97% de los casos de sarampión en las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cuatro países concentran el 97% de los casos de sarampión en las Américas, que en total suman más de 22 mil contagios y 38 muertes en la región, según la OPS.

El sarampión registra un fuerte repunte en la región de las Américas en 2026, con un aumento del 207% en los casos confirmados en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Informe de Situación Regional No. 5 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicado el 18 de junio.

Hasta el 13 de junio de 2026 se han reportado 22,324 casos confirmados y 38 muertes en 17 países y territorios. Sin embargo, la mayor carga del brote se concentra en solo cuatro naciones, que reúnen el 97% de todos los contagios en la región.

México lidera los contagios y Guatemala registra más muertes

México encabeza la lista con 11,532 casos confirmados y 16 muertes, lo que lo posiciona como el principal foco del brote de sarampión en las Américas.

Guatemala reporta 6,895 casos y 22 fallecimientos, la cifra más alta de muertes asociadas al brote en la región. Además, el país registra más de 9,000 casos probables adicionales, lo que sugiere una posible subestimación de la magnitud real del contagio.

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Estados Unidos contabiliza 2,073 casos confirmados sin muertes, mientras que Canadá registra 1,071 casos también sin decesos reportados.

Alerta regional por aumento de movilidad

La OPS advirtió que la expansión del sarampión ocurre en un contexto de alta movilidad internacional, lo que incrementa el riesgo de transmisión regional, especialmente ante eventos masivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En respuesta, varios países han reforzado sus estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica, incluyendo campañas preventivas para viajeros en sedes del Mundial en México.

Lea el informe completo de la OPS aquí:

En el sur del continente, Perú mantiene un brote activo con 627 casos en lo que va del año, concentrados principalmente en la región de Puno, donde se reportan 603 contagios.

Como medida de contención, países como México, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Perú han implementado la aplicación de la “dosis cero” de vacuna contra el sarampión en bebés de 6 a 11 meses en zonas de alto riesgo.

La OPS también advirtió que los cambios en el sistema de vigilancia epidemiológica de Guatemala podrían estar afectando el registro real de casos, ya que desde marzo de 2026 se redujo la confirmación por laboratorio en casos con nexo epidemiológico, lo que podría generar subregistro.