Evacúan a 32 familias en Barú por inundaciones tras influencia del huracán Melissa

Unas 32 familias, conformadas por 131 personas, del sector de Majagual, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, fueron evacuadas preventivamente hacia el albergue ubicado en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, ante el incremento del nivel del agua registrado en la zona durante las últimas horas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que el nivel del agua continúa elevado y que personal técnico realizará una evaluación de daños una vez las condiciones lo permitan.

El director general de Sinaproc, Omar Smith, explicó que el país aún enfrenta los efectos indirectos del huracán Melissa, fenómeno que ha generado lluvias y condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.

“Las condiciones climáticas continuarán durante las próximas 24 a 48 horas, es decir, hasta este miércoles 30 de octubre, según las imágenes satelitales”, ha indicado Smith.

El funcionario detalló que Chiriquí, Veraguas, Darién y Los Santos figuran entre las provincias más afectadas por las lluvias y donde se mantiene activa la asistencia humanitaria a las comunidades impactadas.

Actualmente, el Sinaproc mantiene tres avisos de vigilancia activos a nivel nacional:

Mar de fondo en el Caribe

Vientos intensificados

Oleajes

Además, continúan vigentes alertas verde, amarilla y roja en diferentes regiones del país, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas.