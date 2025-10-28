Huracán Melissa: Sinaproc reporta inundaciones y fallecidos en varias provincias de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), informó este martes 28 de octubre sobre la situación registrada en el país a raíz de las lluvias y condiciones adversas asociadas al huracán Melissa.

Actualmente, se mantienen tres Avisos de Vigilancia activos hasta las 11:59 p.m. por:

Mar de fondo en el Caribe

Vientos intensificados

Oleajes

Asimismo, continúan vigentes alertas verde, amarilla y roja en diferentes regiones del país.

Resumen preliminar de afectaciones por provincia

Los Santos: En el distrito de Tonosí, comunidades como Pueblo Nuevo, Los 8 Pasos, El Chará, Puerto Piña, El Bebedero, Perina, La Tronosa y Guaniquito reportan aproximadamente 250 viviendas afectadas.

Veraguas: Se reportan 25 familias afectadas (unas 125 personas) mientras continúa la evaluación de daños. En el distrito de Mariato, 44 personas permanecen en tres albergues ubicados en escuelas:

Escuela de Loma de Quebro: 9 personas (2 familias)

Escuela de Cascajilloso: 9 personas (2 familias)

Escuela Serafín Vargas Quintero (Flores): 26 personas (7 familias)

El personal de rescate y asistencia sigue coordinando la evaluación de daños y necesidades con el apoyo de instituciones locales.

Coclé: Se reportó el fallecimiento por inmersión de una persona en el sector Cabuya – Mata Palo, Charco Las Tortugas, en el distrito de Antón.

Chiriquí: Se registraron inundaciones, caída de árboles sobre viviendas y cercas, especialmente en el distrito de Barú, corregimiento de El Palmar, donde continúan las verificaciones.

Hasta el momento, se registran 3 fallecidos durante el periodo de alerta (2 en la comarca Ngäbe Buglé y 1 en Coclé).

Comarca Ngäbe Buglé: Permanece en Alerta Amarilla. No se reportan viviendas afectadas. El 27 de octubre se registró la desaparición y posterior recuperación de dos menores que intentaron cruzar la quebrada Pita.

Darién: Bajo Alerta Verde, se reportaron inundaciones en el área de Sambú, donde se esperan los resultados de las evaluaciones.

A través de un comunicado, el Sinaproc exhorta a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.

Para reportar emergencias, comunicarse al 520-4429 / 6998-4809 / 911.

Huracán Melissa disminuye a categoría 4

El huracán Melissa disminuyó a categoría 4, horas después de tocar tierra en Jamaica, aunque las alertas por fuertes vientos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica persisten, según lo dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora (150 millas), según el último boletín del NHC.