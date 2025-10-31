Panamá, 31 de octubre del 2025

    Tragedia en El Bosque

    Fallece segunda víctima de la explosión en edificio de El Bosque: era la abuela del niño herido

    Aleida Samaniego C.
    La explosión ocurrió el pasado jueves 16 de octubre en un apartamento del PH Alsacia Towers. Cortesía

    La tarde de este jueves 30 de octubre se confirmó el fallecimiento de la señora Nilka de Obaldía, madre de Ámbar Guelfi de Obaldía, quien también había resultado gravemente herida tras la explosión registrada el pasado jueves 16 de octubre en un apartamento del PH Alsacia Towers, ubicado en el corregimiento de El Bosque, sobre la vía Ricardo J. Alfaro.

    La señora Nilka de Obaldía permanecía recluida en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, donde recibía atención médica por las quemaduras que afectaron alrededor del 40% de su cuerpo. Pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir a las complicaciones derivadas de sus heridas.

    Su hija, Ámbar Guelfi de Obaldía, falleció el 19 de octubre, tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo.

    El niño Ian, de 9 años, hijo de Ámbar, continúa hospitalizado en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, donde permanece en condición estable.

    Este suceso ocurrido en el PH Alsacia Towers es motivo de una investigación por parte del Ministerio Público.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

