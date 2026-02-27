Foro público sobre la ampliación de la vía Omar Torrijos: persisten cuestionamientos ambientales y ciudadanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó este jueves 26 de febrero el Foro Público del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III del proyecto “Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ensanche de la carretera Omar Torrijos (Corozal – Red Tank – Vía Centenario)”, acto que se desarrolló en el gimnasio de Paraíso.

Durante el foro, personal técnico del MOP presentó a la comunidad el alcance de la obra, así como los cambios y correcciones realizados al proyecto original, el cual fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia debido a que el EIA fue manejado como categoría II y no categoría III, como se requería.

Durante el foro el director de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, informó que el proyecto ha sido reconsiderado y optimizado, “tomando como pilar fundamental el respeto al medio ambiente”.

En este sentido, Peregrina explicó que con el modelo actual se preservan 76.4 hectáreas, ya que el diseño original afectaba 117.02 hectáreas, mientras que la propuesta actual impacta 40.6 hectáreas, lo que representa una reducción de la afectación del 65.3%.

En cuanto al Parque Nacional Camino de Cruces, se informó que se logró una reducción significativa del impacto del 89%, al pasar de 13.69 hectáreas en el diseño original a 1.51 hectáreas en la versión optimizada.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó el Foro Público del Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) Categoría III del proyecto “Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ensanche de la carretera Omar Torrijos (Corozal – Red Tank – Vía Centenario)”. Foto Elysée Fernández

Persisten dudas sobre las afectaciones

Durante el foro, que se extendió por más de cuatro horas, voceros de las comunidades como Clayton, Albrook, Pedro Miguel, Curundú, Cárdenas, Los Ríos y Paraíso, entre otras, señalaron que el MOP debió presentarse más información técnica detallada del proyecto, así como mayores precisiones sobre las posibles afectaciones a áreas protegidas.

También cuestionaron que la participación ciudadana se limitara a un minuto por persona, en referencia al tiempo otorgado por la entidad para que cada residente se expresara.

Tanto organizaciones ambientales como residentes de comunidades aledañas destacaron como principales observaciones la ausencia de un análisis integral que contemple otros proyectos en la zona del Canal —como el Cuarto Puente y la Línea 3 del Metro— y ahora la ampliación de la vía Omar Torrijos.

Durante el foro público del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el proyecto de “Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ensanche de la carretera Omar Torrijos (Corozal – Red Tank – Vía Centenario)”, varios residentes cuestionaron las afectaciones a sus comunidades. Foto Elysée Fernández

María Chávez, residente de Clayton y miembro de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, advirtió que la iniciativa podría afectar significativamente la calidad de vida de las comunidades aledañas y generar presión sobre zonas boscosas cercanas al Parque Nacional Camino de Cruces, algunas de las cuales —según señaló— estarían en riesgo de venta.

Chávez expresó preocupación por la posible deforestación parcial y sus efectos sobre la cantidad de lluvia y la calidad del aire en la capital.

Además, indicó que no se presentó un mapa detallado del proyecto ni su impacto sobre las comunidades.

También cuestionó el aumento del flujo vehicular —actualmente estimado en 30 mil autos diarios en una vía diseñada para 8 mil— y pidió mayor transparencia en la información técnica y ambiental, así como una visión de desarrollo que priorice la conservación ecológica y el bienestar comunitario.

Por su parte, Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), expresó preocupaciones sobre el proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos, al señalar que persisten dudas sobre su justificación, impacto ambiental y proceso de participación ciudadana.

Ábrego indicó que las inquietudes del centro se centran en tres ejes principales: la falta de un análisis integral que contemple otras intervenciones previstas en el área del Canal, como el puerto de Corozal y nuevas ampliaciones viales; las limitaciones en la participación pública —ya que las intervenciones fueron restringidas a un minuto por persona—; y la necesidad de una sólida justificación técnica, tomando en cuenta que un estudio de impacto ambiental anterior fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, Jaime Abad, quien tiene 38 años viviendo en el área revertida de Los Ríos, valoró como positivo el foro público realizado para presentar la segunda fase del proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos.

Aclaró que se trató de una sesión informativa y no de una consulta formal, cuyo propósito fue dar a conocer los alcances preliminares de la obra, la cual aún debe cumplir con estudios de impacto ambiental y otros diseños técnicos.

“Hay una marcada división entre los vecinos”, dijo Abad. Por un lado, grupos ambientalistas manifestaron su rechazo al proyecto por posibles afectaciones a la fauna, la flora y el entorno natural del área, lo cual consideró válido; por otro, hay residentes preocupados por el congestionamiento vehicular que buscan un alivio al tráfico que afecta a miles de conductores, especialmente en el tramo entre Los Ríos y el puente Centenario, donde se registran largas horas de tranque.

Abad consideró que el Gobierno debe continuar el proceso de consulta mediante mesas de trabajo más amplias, ya que el formato del foro limitó las intervenciones a un minuto por persona.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó el Foro Público del Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) Categoría III del proyecto “Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ensanche de la carretera Omar Torrijos (Corozal – Red Tank – Vía Centenario)”. Foto Elysée Fernández

Detalles de una obra de $105 millones

El director de Proyectos Especiales del MOP destacó que la obra se ubica en un nodo logístico vital para el país y busca reducir los tiempos de recorrido en una vía diseñada originalmente para ocho mil vehículos diarios y por la que actualmente transitan alrededor de 30 mil autos.

La obra contempla la ampliación de dos a cuatro carriles en un tramo de 6.8 kilómetros, desde la entrada de Corozal hasta la carretera Centenario. Incluirá aceras y una ciclovía de dos metros, además de la optimización del pavimento para soportar mayor carga vehicular.

La vía tendrá un ancho total de 23.4 metros, en comparación con el diseño original, que contemplaba aproximadamente 35 metros de ancho.

El proyecto se extenderá por cerca de ocho kilómetros y fortalecerá la conectividad hacia la Ciudad de la Salud y Merca Panamá, en la Vía Centenario. Isaac Ortega

Peregrina detalló que la obra fue dividida en dos tramos: desde Los Ríos hasta antes de Pedro Miguel (área de Red Tank) y desde Red Tank hasta la Centenario.

El diseño incluye mejoras estructurales del pavimento para soportar tráfico pesado, un puente vehicular elevado con rotonda inferior en el sector cercano a Pedro Miguel, además de dos puentes peatonales, tres cruces peatonales a desnivel, paradas de buses, iluminación y retornos.

El EIA categoría III identifica el área de influencia directa e indirecta del proyecto y establece las correspondientes medidas de manejo ambiental, que incluyen control de erosión y sedimentación, manejo de emisiones, protección de recursos hídricos e incorporación de pasos de fauna, entre otras acciones.

Durante el conversatorio, el MOP informó que la optimización de la obra contempla, además, un plan de manejo ambiental, un programa de rescate de flora y fauna y un esquema de monitoreo y seguimiento que incluye pasos de fauna aéreos.

El proyecto tiene un precio de referencia de 105 millones de dólares, esta obra fue subrogada a una compañía aseguradora y será desarrollada por un consorcio conformado por las empresas Transeq S.A., Nova y Estrella.

El MOP prevé iniciar los trabajos en el verano de este año, sujeto a la aprobación final del Estudio de Impacto Ambiental, con la meta de culminarlos hacia el año 2028.

La entidad indicó que el foro público se da como parte del proceso de participación ciudadana, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 1 de 1 de marzo de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 27 de marzo de 2024.