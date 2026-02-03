Fuertes vientos dejan 56 incidentes en Panamá en las últimas 24 horas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unos 56 incidentes se registraron en las últimas 24 horas a nivel nacional, asociados a las fuertes ráfagas de viento que afectan distintas regiones del país, informó la tarde de este martes 3 de febrero el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las bajas temperaturas y los vientos intensos registrados durante los últimos tres días obedecen a la incursión de un sistema de aire frío proveniente del norte del continente, que ha impactado las condiciones climáticas en Panamá.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) detalló que ha recibido y atendido 30 reportes por desprendimiento de techos, principalmente en la provincia de Colón (25 casos), además de Panamá (2), Chiriquí (1), la comarca Ngäbe Buglé (1) y Herrera (1).

Asimismo, el personal de respuesta atendió 21 casos de árboles caídos sobre vías, viviendas, tendido eléctrico y otras estructuras. De estos, nueve se reportaron en Panamá, dos en Coclé, dos en Veraguas, tres en Chiriquí, tres en Panamá Oeste y uno en Los Santos, precisó el Sinaproc.

Más de 50 emergencias por fuertes vientos se registran a nivel nacional. Foto/Cortesía

En otros incidentes, las autoridades realizaron la inspección de dos terrenos considerados de riesgo en Colón, atendieron el colapso de una estructura en Panamá, la inundación de una vivienda en Veraguas y la evaluación de un árbol en riesgo en Herrera.

El Sinaproc recordó que se mantiene un aviso de vigilancia y prevención por fuertes vientos en el Caribe panameño hasta este 4 de febrero. La entidad explicó que esta condición está relacionada con un sistema frontal frío sobre la cuenca del Caribe, que ha intensificado los vientos alisios del norte, generando mar picado y oleajes significativos.

Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a:

+ Evitar actividades acuáticas y el ingreso al mar durante condiciones de oleaje elevado.

+ Asegurar techos, láminas, vallas publicitarias y objetos sueltos.

+ Mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras inestables.

+ Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados por canales oficiales.

+ Reportar emergencias al 911 o al 520-4426.