Fuerza de tarea panameña regresará este domingo tras apoyar las labores de búsqueda por el terremoto en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Equipo USAR Panamá recuperó el cuerpo de una persona entre los escombros de un edificio en Venezuela, luego de recibir información de ciudadanos sobre una posible víctima atrapada.

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR Panamá) recuperó el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio en Venezuela, ocho días después de los terremotos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio.

De acuerdo con información oficial, los rescatistas panameños acudieron al edificio Marina Place tras recibir información suministrada por ciudadanos sobre la posible ubicación de una persona atrapada. Un contingente integrado por 35 rescatistas y dos unidades caninas K9 llevó a cabo las labores de búsqueda y, luego de más de cinco horas de remoción de escombros, logró localizar a la víctima, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Las labores de los rescatistas panameños se concentraron en los sectores con mayores daños. @Sinaproc_Panama

Durante su misión en Venezuela, el equipo panameño inspeccionó más de un centenar de edificios multifamiliares y residenciales, además de recorrer siete avenidas con estructuras afectadas por los sismos, informó la Presidencia de la República.

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Las labores se concentraron en los sectores con mayores daños, atendiendo reportes de posibles personas desaparecidas y apoyando las operaciones para localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.

Durante su misión en Venezuela, el equipo panameño inspeccionó más de un centenar de edificios multifamiliares y residenciales. Foto/Presidencia de la República

Este viernes, el Gobierno de Venezuela realizó un acto de reconocimiento al equipo USAR-PAN11, en agradecimiento por su participación en las labores de búsqueda y rescate desplegadas tras la emergencia. La misión panameña tiene previsto regresar al país este domingo 5 de julio, en un vuelo con llegada programada a las 7:21 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen, ciudad de Panamá.

Este viernes, el Gobierno de Venezuela realizó un acto de reconocimiento al equipo USAR-PAN11. Foto/Presidencia de la República

Entretanto, las autoridades venezolanas actualizaron el balance de la tragedia. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos aumentó a 2,645, mientras que los heridos ascienden a 12,666. Además, 15,050 personas quedaron sin vivienda y 86,117 familias han recibido asistencia.

Las autoridades también reportaron el rescate de 6,462 personas, daños en 885 edificios, de los cuales 189 colapsaron por completo, y la habilitación de 59 campamentos temporales para los damnificados.

Desde los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio, se han contabilizado 890 réplicas, lo que mantiene activa la vigilancia y las labores de respuesta en las zonas afectadas.