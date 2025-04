Gremios magisteriales: los principales grupos detrás de las huelgas educativas

En Panamá, el sistema educativo está marcado por la existencia de al menos 14 gremios magisteriales que agrupan a docentes de todas las provincias. Estos gremios, como cualquier sindicato, tienen el derecho de asociarse para promover y proteger los intereses laborales de sus miembros.

Sin embargo, en las últimas semanas ha surgido una nueva controversia entre los gremios y el Ministerio de Educación (Meduca), ya que, en menos de un mes desde el inicio del año escolar, han convocado ya dos paros en rechazo a la reciente reforma de la Caja de Seguro Social (CSS).

Además, los diversos de grupos docentes han convocado un paro indefinido para el 23 de abril. Los dirigentes rechazan la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, argumentando que la normativa reducirá significativamente las pensiones de los trabajadores y afectará a las futuras generaciones.

Humberto Montero, dirigente gremial, indicó que ninguna de las propuestas realizadas desde el sector gremial fue tomada en cuenta.

Subrayó que quieren mantener el sistema solidario, que no se reduzca la tasa de reemplazo, que no se aumente la cuota y que no se traspasen los fondos a entidades financieras privadas.

Entre los principales gremios magisteriales del país se encuentran:

Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), con Fernando Ábrego a la cabeza.

Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), dirigida por Armando Espinoza.

Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), con Humberto Montero.

Asociación de Educadores Especializados (ASEE-IPHE).

Asociación Panameña de Educadores de Educación Inicial (Apeedei).

Asociación de Educadores Colonenses (Asoeduc).

Asociación Unidad Magisterial Libre (Umali).

Asociación de Maestros Veragüenses (Amave).

Asociación de Educadores Chiricanos (Aechi).

Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), dirigida por Luis Sánchez.

Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP).

Asociación Magisterio Panameño Unido (MPU), con Aminta Rudas de Moreno.

Asociación de Educadores Coclesanos (AECO).

Asociación de Educadores de San Miguelito, encabezada por Edy Pinto.

No obstante, existen tres organizaciones con sus respectivos coordinadores: Unión Nacional de Educadores de Panamá (Edy Pinto), Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación (Edgar Rodríguez), y el Frente de Acción Magisterial (Alberto Díaz).

‘La educación es rehén de intereses particulares’

El panorama actual se ha visto agitado por las declaraciones de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien cuestionó este lunes 7 de abril a los dirigentes gremiales por su decisión de convocar una huelga programada para después de la Semana Santa.

Molinar expresó con firmeza que los estudiantes no pueden ser considerados “rehenes” de las decisiones de un grupo de personas. “No podemos tener a los estudiantes secuestrados, impidiéndoles el derecho a tener las herramientas para construir su futuro”, afirmó.

Además, la ministra de Educación lanzó una crítica directa hacia los líderes gremiales, señalando que muchos de ellos mantienen una agenda política que, según ella, distrae de los problemas reales del sector educativo.

“Si esa va a ser la tónica durante todo un año, es mejor que se hagan a un lado y se dediquen a la política”, añadió.

La ministra también subrayó que existen alrededor de 10,000 docentes desempleados que están ansiosos por trabajar, mientras que otros sectores gremiales parecen más enfocados en temas ajenos a la educación, como la política internacional, la soberanía y temas controversiales, como las declaraciones de Donald Trump.

“Mejor que se dediquen a la política y pongamos a gente a la que de verdad le importe la educación de nuestros niños”, agregó Molinar.

El pasado sábado, el Meduca había solicitado una reunión con los dirigentes gremiales para dialogar sobre la situación, pero la invitación no fue atendida por los líderes de los gremios.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) cuestionó duramente a los sectores que han convocado una nueva huelga en el sector educativo para después de Semana Santa.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando con el futuro de nuestros jóvenes? Que los estudiantes sigan perdiendo clases por decisiones gremiales es simplemente inaceptable. La educación no puede seguir siendo rehén de intereses particulares”, aseguró el gremio en un comunicado divulgado el pasado domingo 6 de abril.

De acuerdo con la Cciap, el desarrollo de un país se construye sobre la base de una educación continua, de calidad y adaptada a los tiempos.

Sin embargo, la realidad que enfrenta Panamá muestra un sistema con fallas profundas, tanto en infraestructura como en contenido curricular. “No se trata solo de tener escuelas abiertas; se trata de tener aulas dignas, con recursos, maestros formados y comprometidos, y un currículo que prepare a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno”, señaló.