Panamá, 17 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALERTA POR LLUVIAS

    Hasta el martes se mantiene alerta verde en Panamá por efectos del huracán Erin, advierten autoridades

    Yaritza Mojica
    Hasta el martes se mantiene alerta verde en Panamá por efectos del huracán Erin, advierten autoridades
    Se mantiene una alerta verde preventiva declarada para todo el territorio nacional. Cortesía

    Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) se mantienen activas ante la alerta verde preventiva declarada para todo el territorio nacional, que se inició el sábado 16 y se extenderá hasta el martes 19 de agosto de 2025.

    +info

    Sinaproc declara alerta verde preventiva en Panamá por efectos indirectos del huracán ErinSe mantiene aviso de vigilancia por lluvias en nivel nacional

    Esta medida se adopta debido a los efectos indirectos que generará el huracán Erin, actualmente de categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, ubicado al noreste de Puerto Rico y desplazándose sobre el Atlántico, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

    Hasta el martes se mantiene alerta verde en Panamá por efectos del huracán Erin, advierten autoridades
    ALERTA VERDE SINAPROC

    Se prevén lluvias y tormentas significativas, algunas ráfagas de viento en sectores montañosos y costeros, así como el posible incremento del caudal en ríos y quebradas.

    Solo el sábado, en horas de la tarde, se registraron inundaciones en comunidades y carreteras, además del desbordamiento de ríos. Las anegaciones se dieron en la barriada 7 de Septiembre, en Arraiján; en un tramo de la vía Panamá Norte; bajo el puente Perurena, en el sector oeste; y en la avenida Ascanio Arosemena, en Balboa.

    El Sinaproc informó sobre el desbordamiento del río Cáceres, en el sector de El Progreso, distrito de Arraiján, lo que provocó inundaciones en varias viviendas. Además, se reportó otro incidente en el área de La Merced, donde una quebrada se salió de su cauce.

    Por su parte, el CBP hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante las condiciones climáticas, evitar transitar por zonas de riesgo y reportar de inmediato cualquier emergencia a la línea 103.

    Derrumbes y deslizamientos de tierra

    Precisamente, una de las incidencias más frecuentes durante la temporada lluviosa y que requiere atención de emergencias es la caída de árboles, junto con derrumbes y deslizamientos de tierra en diversas comunidades.

    Hasta el martes se mantiene alerta verde en Panamá por efectos del huracán Erin, advierten autoridades
    Se mantiene alerta verde preventiva declarada para todo el territorio nacional debido a los efectos indirectos que generará el Huracán Erín. Cortesía

    Andrés Espinoza, jefe regional de Operaciones del CBP, informó que en 2024 se atendieron 1,372 casos de árboles caídos, mientras que en lo que va de la temporada 2025 ya se han registrado 801 incidentes a nivel nacional.

    En cuanto a los derrumbes, Espinoza detalló que el año pasado se reportaron 77 emergencias y que, en lo que va de 2025, ya suman 25 eventos, asociados principalmente a lluvias intensas y fuertes vientos, los cuales representan un riesgo para la población y las vías de acceso.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más
    • Estos son los privilegios de jueces y magistrados más allá del salario. Leer más
    • Panamá espera llegar a un acuerdo para el reinicio de operaciones de Chiquita. Leer más