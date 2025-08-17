Hasta el martes se mantiene alerta verde en Panamá por efectos del huracán Erin, advierten autoridades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) se mantienen activas ante la alerta verde preventiva declarada para todo el territorio nacional, que se inició el sábado 16 y se extenderá hasta el martes 19 de agosto de 2025.

Esta medida se adopta debido a los efectos indirectos que generará el huracán Erin, actualmente de categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, ubicado al noreste de Puerto Rico y desplazándose sobre el Atlántico, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Se prevén lluvias y tormentas significativas, algunas ráfagas de viento en sectores montañosos y costeros, así como el posible incremento del caudal en ríos y quebradas.

Solo el sábado, en horas de la tarde, se registraron inundaciones en comunidades y carreteras, además del desbordamiento de ríos. Las anegaciones se dieron en la barriada 7 de Septiembre, en Arraiján; en un tramo de la vía Panamá Norte; bajo el puente Perurena, en el sector oeste; y en la avenida Ascanio Arosemena, en Balboa.

El Sinaproc informó sobre el desbordamiento del río Cáceres, en el sector de El Progreso, distrito de Arraiján, lo que provocó inundaciones en varias viviendas. Además, se reportó otro incidente en el área de La Merced, donde una quebrada se salió de su cauce.

Por su parte, el CBP hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante las condiciones climáticas, evitar transitar por zonas de riesgo y reportar de inmediato cualquier emergencia a la línea 103.

Derrumbes y deslizamientos de tierra

Precisamente, una de las incidencias más frecuentes durante la temporada lluviosa y que requiere atención de emergencias es la caída de árboles, junto con derrumbes y deslizamientos de tierra en diversas comunidades.

Andrés Espinoza, jefe regional de Operaciones del CBP, informó que en 2024 se atendieron 1,372 casos de árboles caídos, mientras que en lo que va de la temporada 2025 ya se han registrado 801 incidentes a nivel nacional.

En cuanto a los derrumbes, Espinoza detalló que el año pasado se reportaron 77 emergencias y que, en lo que va de 2025, ya suman 25 eventos, asociados principalmente a lluvias intensas y fuertes vientos, los cuales representan un riesgo para la población y las vías de acceso.

