Idaan auditará plantas de tratamiento que quedaron en un ‘limbo jurídico’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Idaan auditará plantas de tratamiento que quedaron inoperativas tras ser construidas por promotoras y prioriza 17 ubicadas cerca de fuentes de agua para potabilización.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) auditará varias plantas de tratamiento de aguas residuales que permanecen inoperativas y que, según su director, Antonio Tercero González, quedaron en un “limbo jurídico” después de ser construidas por promotoras de proyectos residenciales.

González hizo estas declaraciones ayer durante una entrevista en el programa 180 Minutos, de Radio Red, en la que explicó que algunas de estas instalaciones no fueron recibidas por el Idaan ni continuaron bajo responsabilidad de los contratistas, por lo que quedaron fuera de operación.

“La mayoría de las plantas son plantas que realizaron o construyeron las promotoras de barriadas próximas a las fuentes y que quedaron en un limbo jurídico, que ni las aceptó el Idaan ni siguieron por parte del contratista y están precisamente inoperativas”, afirmó.

El funcionario advirtió que no basta con rehabilitar las instalaciones. También será necesario garantizar su operación y mantenimiento para evitar que vuelvan a quedar fuera de servicio y continúen generando contaminación.

17 plantas requieren intervención inmediata

Entre las instalaciones que el Idaan considera prioritarias están 17 plantas ubicadas cerca de plantas potabilizadoras, cuyos vertidos pueden llegar a ríos utilizados como fuentes de abastecimiento.

González indicó que estas plantas deben ser intervenidas de inmediato y que la entidad trabaja con el Ministerio de Ambiente (Miambiente) en una hoja de ruta para atenderlas.

El Idaan también realizó un mapeo nacional para identificar las plantas de tratamiento operativas e inoperativas, así como otros proyectos relacionados con el manejo de aguas residuales.

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Auditoría y posible envío a Contraloría

Como parte de este proceso, González afirmó que ordenó una auditoría sobre la situación de estas plantas y que, una vez concluida, remitirá el caso a la Contraloría General de la República y a otras entidades que correspondan.

“He mandado a auditar este tema y posteriormente estaré enviando el tema a Contraloría y a los entes que se necesiten mandar por la inoperancia de estas plantas y el tema ambiental”, manifestó.

El director no precisó qué posibles irregularidades serían remitidas a la Contraloría ni qué responsabilidades podrían derivarse de la auditoría.

González añadió que la entidad también ha comenzado a intervenir estaciones de bombeo que estaban fuera de servicio, mediante el reemplazo de bombas para permitir el traslado de las aguas servidas hacia los puntos de disposición correspondientes.

Estas acciones forman parte de la hoja de ruta que la entidad desarrolla para lo que resta de 2026 y 2027.

El Idaan y Miambiente han identificado 1,200 plantas de tratamientos colapsadas en todo el país.