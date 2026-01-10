IMA reactiva agroferias y Tiendas del Pueblo con venta de arroz desde este 13 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir de este martes 13 de enero, se reactivarán y retomarán operaciones las agroferias, tiendas y distribuidoras a nivel nacional.
¡Estamos de vuelta! A partir de este martes 13 de enero, las agroferias, tiendas y distribuidoras del IMA retoman operaciones en todo el país. 🇵🇦 ¡Te esperamos!#ConPasoFirme pic.twitter.com/uB27fLbcpI— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 9, 2026
Productos básicos como arroz, azúcar, frijoles, lentejas, atún, sardinas, vegetales, pastas y legumbres, entre otros, volverán a estar disponibles para los panameños en las denominadas Tiendas del Pueblo. El IMA indicó que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía productos de calidad y a bajo costo; por ejemplo, 20 libras de arroz a cinco dólares.
Entre las tiendas de mayor demanda se encuentran los Silos de Pan de Azúcar y Frigo de San Antonio, en el distrito de San Miguelito. Mientras tanto, en el corregimiento de San Ana estará habilitada la tienda de Bingos Nacionales.
Con respecto a las agroferias, el IMA explicó que el calendario será anunciado a través de los canales oficiales de comunicación de la institución, especialmente en sus redes sociales, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta para conocer las fechas y sedes de las ferias.
Venta de productos cárnicos
Recientemente, el director general del IMA, Nilo Murillo, anunció la incorporación de productos cárnicos como carne de cerdo, pollo, res y huevos en las Tiendas del Pueblo, como parte de un nuevo proyecto que busca garantizar el acceso a proteínas esenciales a precios accesibles, directamente del productor al consumidor.
Lea también: IMA iniciará venta de carne, pollo y cerdo en las Tiendas del Pueblo desde el mes de febrero
El funcionario explicó que esta iniciativa permitirá ampliar la oferta de alimentos básicos y fortalecer el vínculo entre los productores nacionales y la población, eliminando intermediarios y reduciendo costos.
Murillo detalló que durante este mes se realizarán las adecuaciones de infraestructura necesarias para garantizar la cadena de frío, la correcta refrigeración de los productos y el manejo adecuado de las aguas residuales, en cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales.
La venta formal de estos productos cárnicos está prevista para iniciar entre el 10 y el 15 de febrero, una vez concluida la fase logística y técnica del proyecto.