IMA reactiva agroferias y Tiendas del Pueblo con venta de arroz desde este 13 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que, a partir de este martes 13 de enero, se reactivarán y retomarán operaciones las agroferias, tiendas y distribuidoras a nivel nacional.

¡Estamos de vuelta! A partir de este martes 13 de enero, las agroferias, tiendas y distribuidoras del IMA retoman operaciones en todo el país. 🇵🇦 ¡Te esperamos!#ConPasoFirme pic.twitter.com/uB27fLbcpI — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 9, 2026

Productos básicos como arroz, azúcar, frijoles, lentejas, atún, sardinas, vegetales, pastas y legumbres, entre otros, volverán a estar disponibles para los panameños en las denominadas Tiendas del Pueblo. El IMA indicó que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía productos de calidad y a bajo costo; por ejemplo, 20 libras de arroz a cinco dólares.

Entre las tiendas de mayor demanda se encuentran los Silos de Pan de Azúcar y Frigo de San Antonio, en el distrito de San Miguelito. Mientras tanto, en el corregimiento de San Ana estará habilitada la tienda de Bingos Nacionales.

Jubilados se benefician de la venta de arroz a un precio económico. Cada bolsa trae 20 libras de arroz a un costo de $5.00 Foto: Alexander Arosemena

Con respecto a las agroferias, el IMA explicó que el calendario será anunciado a través de los canales oficiales de comunicación de la institución, especialmente en sus redes sociales, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta para conocer las fechas y sedes de las ferias.

Venta de productos cárnicos

Recientemente, el director general del IMA, Nilo Murillo, anunció la incorporación de productos cárnicos como carne de cerdo, pollo, res y huevos en las Tiendas del Pueblo, como parte de un nuevo proyecto que busca garantizar el acceso a proteínas esenciales a precios accesibles, directamente del productor al consumidor.

Lea también: IMA iniciará venta de carne, pollo y cerdo en las Tiendas del Pueblo desde el mes de febrero

El funcionario explicó que esta iniciativa permitirá ampliar la oferta de alimentos básicos y fortalecer el vínculo entre los productores nacionales y la población, eliminando intermediarios y reduciendo costos.

Murillo detalló que durante este mes se realizarán las adecuaciones de infraestructura necesarias para garantizar la cadena de frío, la correcta refrigeración de los productos y el manejo adecuado de las aguas residuales, en cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales.

La venta formal de estos productos cárnicos está prevista para iniciar entre el 10 y el 15 de febrero, una vez concluida la fase logística y técnica del proyecto.