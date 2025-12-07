In memoriam: Frank Gehry, el genio del Biomuseo y su conexión con Panamá

Frank Gehry, creador del Biomuseo y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XXI, falleció el viernes 4 de diciembre de 2025 a los 96 años.
En este In memoriam, el arquitecto Gabriel Chacón evoca al niño que imaginaba ciudades y al provocador que revolucionó la forma de construir.
El periodista Rafael Candanedo destaca el papel decisivo de su esposa, Berta Aguilera, quien vinculó a Gehry con Panamá y posibilitó su única obra en América Latina, hoy símbolo de identidad nacional.
