In memoriam: Frank Gehry, el genio del Biomuseo y su conexión con Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Frank Gehry, creador del Biomuseo y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XXI, falleció el viernes 4 de diciembre de 2025 a los 96 años.

En este In memoriam, el arquitecto Gabriel Chacón evoca al niño que imaginaba ciudades y al provocador que revolucionó la forma de construir.

El periodista Rafael Candanedo destaca el papel decisivo de su esposa, Berta Aguilera, quien vinculó a Gehry con Panamá y posibilitó su única obra en América Latina, hoy símbolo de identidad nacional.

