Panamá, 07 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    In memoriam: Frank Gehry, el genio del Biomuseo y su conexión con Panamá

    Redacción de La Prensa
    In memoriam: Frank Gehry, el genio del Biomuseo y su conexión con Panamá
    Frank Gehry fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo.

    Frank Gehry, creador del Biomuseo y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XXI, falleció el viernes 4 de diciembre de 2025 a los 96 años.

    En este In memoriam, el arquitecto Gabriel Chacón evoca al niño que imaginaba ciudades y al provocador que revolucionó la forma de construir.

    Lea aquí: Hasta siempre, maestro del movimiento: Carta a Frank Gehry (1929–2025)

    El periodista Rafael Candanedo destaca el papel decisivo de su esposa, Berta Aguilera, quien vinculó a Gehry con Panamá y posibilitó su única obra en América Latina, hoy símbolo de identidad nacional.

    Lea aquí: Legado de un gigante del arte

    In memoriam: Frank Gehry, el genio del Biomuseo y su conexión con Panamá
    Fotografía que muestra el Biomuseo de Panamá, diseñado por el arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

    Redacción de La Prensa


