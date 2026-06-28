Incendio en San Felipe deja 22 familias damnificadas; serán trasladadas a un albergue temporal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El siniestro destruyó por completo un caserón ubicado entre la avenida B y la calle 12, en el corregimiento de San Felipe.

Un total de 22 familias, integradas por cerca de 80 personas, resultaron damnificadas tras un incendio que consumió por completo un caserón ubicado entre la avenida B y la calle 12, en el corregimiento de San Felipe, durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con información oficial, entre los afectados hay niños, adultos y mujeres, quienes perdieron sus pertenencias a causa del siniestro.

Ante la pérdida total del inmueble, las autoridades dispusieron el traslado de las familias a un albergue temporal habilitado en el Gimnasio José Beto Remón, en Calidonia.

Funcionarios brindan asistencia humanitaria a los damnificadas por el incendio. Foto/Sinaproc

El viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fernando Méndez, informó que la entidad mantiene una coordinación permanente con el representante del corregimiento para garantizar la atención inmediata de las personas afectadas.

Méndez reiteró que el traslado de todos los damnificados al albergue se realizaría la tarde de este domingo con el apoyo de dos autobuses del Servicio Nacional de Fronteras.

El funcionario añadió que el Miviot trabaja junto con el Ministerio de Desarrollo Social en la estrategia para la reubicación definitiva de las familias que perdieron sus hogares.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio.