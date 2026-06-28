Panamá, 28 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Incendio en San Felipe deja 22 familias damnificadas; serán trasladadas a un albergue temporal

    El siniestro destruyó por completo un caserón ubicado entre la avenida B y la calle 12, en el corregimiento de San Felipe.

    Getzalette Reyes
    Incendio en San Felipe deja 22 familias damnificadas; serán trasladadas a un albergue temporal
    El incendio de vivienda registrado en calle 12, Casco Antiguo, ya fue controlado. Foto/Sinaproc

    Un total de 22 familias, integradas por cerca de 80 personas, resultaron damnificadas tras un incendio que consumió por completo un caserón ubicado entre la avenida B y la calle 12, en el corregimiento de San Felipe, durante la madrugada de este domingo.

    De acuerdo con información oficial, entre los afectados hay niños, adultos y mujeres, quienes perdieron sus pertenencias a causa del siniestro.

    Ante la pérdida total del inmueble, las autoridades dispusieron el traslado de las familias a un albergue temporal habilitado en el Gimnasio José Beto Remón, en Calidonia.

    Incendio en San Felipe deja 22 familias damnificadas; serán trasladadas a un albergue temporal
    Funcionarios brindan asistencia humanitaria a los damnificadas por el incendio. Foto/Sinaproc

    El viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fernando Méndez, informó que la entidad mantiene una coordinación permanente con el representante del corregimiento para garantizar la atención inmediata de las personas afectadas.

    Méndez reiteró que el traslado de todos los damnificados al albergue se realizaría la tarde de este domingo con el apoyo de dos autobuses del Servicio Nacional de Fronteras.

    El funcionario añadió que el Miviot trabaja junto con el Ministerio de Desarrollo Social en la estrategia para la reubicación definitiva de las familias que perdieron sus hogares.

    Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio.

    Getzalette Reyes

    Última Hora

    • 22:45 Perú comparte con Venezuela imágenes satelitales de la zona devastada por terremotos Leer más
    • 22:20 Caminata por la Paz y la Familia reúne a iglesias y organizaciones en Panamá Leer más
    • 21:45 Incendio en San Felipe deja 22 familias damnificadas; serán trasladadas a un albergue temporal Leer más
    • 21:35 Venezuela informa del rescate de 33 personas con vida  Leer más
    • 21:17 Stephen Eustaquio clasifica a Canadá en el minuto 93 Leer más
    • 20:39 Sorteo de oro dominical del 28 de junio de 2026 Leer más
    • 20:32 Dos hombres son declarados culpables por el homicidio en 2024 de la turista española Eneritz Argintxona Leer más
    • 20:06 Mulino opta por enviar al canciller Martínez Acha a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur Leer más
    • 20:05 Edgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez escriben un capítulo importante para Panamá Leer más
    • 18:43 Russell: Antonelli y Verstappen eran rápidos, pero el equipo ejecutó el plan perfectamente Leer más